Schmidt: ‘Het heeft geen zin, steeds meer mensen raken geïnfecteerd’

De aanhoudende coronacrisis heeft er nog niet voor gezorgd dat de competities opnieuw zijn stilgelegd in Europa. Roger Schmidt vindt het ook niet nodig dat het clubvoetbal moeten worden stopgezet. De oefenmeester van PSV is wél van mening dat de interlands die voor november staan gepland van de agenda moeten worden gehaald door de UEFA.

"Als het zo doorgaat en de situatie verslechtert, moeten we ons afvragen of het echt zin heeft spelers naar andere landen te laten reizen en zo te helpen het virus mogelijk te verspreiden", luidt Schmidt de noodklok in een interview met Voetbal International. "Nu steeds meer mensen geïnfecteerd raken, ook binnen voetbalclubs, denk ik dat interlands spelen geen zin heeft." De PSV-coach beseft echter ook dat hij geen invloed heeft op de besluitvorming hieromtrent. "Ik kan dit niet beslissen en ik snap het belang van interlandvoetbal, maar de gezondheid van de spelers gaat uiteindelijk boven alles." Het Nederlands elftal komt volgende maand uit tegen Spanje (11 november), Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).

Zahavi reageert furieus na dreigement van regering Cyprus

De aanvaller van PSV is woedend om het feit dat hij donderdagavond niet kan spelen. Lees artikel

Het voetbal in zijn totaal stilleggen omschrijft Schmidt als een 'heel moeilijke beslissing'. "Ik denk dat voetbal belangrijk is voor de mensen. Ze kunnen nauwelijks nog ergens naartoe, kunnen niet naar een restaurant of iets anders doen. Wat nog wél kan is thuiszitten en voetbal kijken", zo benadrukt de Duitse coach het belang van de voetbalsport. "Het voetbal heeft dus een belangrijke taak, maar natuurlijk moeten we wel voortdurend alles opnieuw bekijken. We moeten afwachten hoe het met de getallen gaat en op basis daarvan moeten nieuwe beslissingen worden genomen. Op dit moment denk ik dat het nog juist is door te spelen, maar als het erger wordt, moeten we dat misschien heroverwegen."

PSV wordt momenteel behoorlijk getroffen door het coronavirus. Negen spelers zijn besmet geraakt, te weten Eran Zahavi, Jordan Teze, Nick Viergever, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe. Vanwege de recente besmetting werden Zahavi en Teze door de autoriteiten in Cyprus woensdag niet toegelaten. PSV staat donderdagavond tegenover Omonia Nicosia in de groepsfase van de Europa League.