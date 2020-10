Mulder heeft boodschap voor Ten Hag: ‘Laat hem gewoon even staan’

Lassina Traoré scoorde vijf keer tegen VVV-Venlo (0-13) en was afgelopen dinsdag eenmaal trefzeker in de Champions League tegen Atalanta (2-2). De negentienjarige spits zorgde er in Bergamo bovendien voor dat de Amsterdammers een strafschop kregen. Youri Mulder vindt dat Erik ten Hag nu niet meer om de spits heen kan en vindt dat hij zaterdagavond tegen Fortuna Sittard (20.00 uur) opnieuw de kans moet krijgen. “Die jongen verdient het om te blijven staan.”

Vorige maand was Traoré nog spits van Jong Ajax, terwijl hij nu indruk maakt in de punt van de aanval in de hoofdmacht. De verwachting was dat Ten Hag tegen Atalanta zou kiezen voor Dusan Tadic in de spits, maar de trainer koos toch voor Traoré. Hij wilde hem belonen voor zijn goede spel tegen VVV. “Hij begon niet zo goed, maar hij ging steeds verdienstelijker spelen. Ik vond dat Traoré zijn werk als aanspeelpunt goed deed”, reageert Mulder in het Algemeen Dagblad.

Ten Hag toonde zich na afloop tevreden over het spel van Traoré, die volgens hem ‘als een kerel speelde’. Mulder zag Traoré tegen VVV al uitblinken en vindt hem over veel potentie beschikken. “Hij is heel sterk. Traoré heeft niet het verfijnde zoals voorgangers als Kluivert of Van Basten. Maar weet je wat het is: in Duitsland bij Schalke draaide het om doelpunten maken. Als ik scoorde, speelde ik. Daar wordt puur gekeken naar goals."

Wat Mulder betreft blijft Traoré voorlopig staan als spits van Ajax. “Als een spits scoort, moet je hem er niet uithalen. Kijk gewoon naar de cijfers”, aldus de oud-voetballer. “Tadic is niet supergoed in vorm, Labyad was het ook niet. Met Traoré heeft Ten Hag er nu een goede optie bij. Hij heeft zich als aanspeelpunt bewezen. Hij houdt de bal makkelijk vast. Ik vind wel dat hij daar nog stappen in kan maken, met goede aannames in de ruimte. Het gevaar is alleen dat hij log wordt. Maar hij is pas negentien, hè. Laat hem maar gewoon even staan."