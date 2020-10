Scholes durft vergelijking met Van Nistelrooij aan na vijfklapper Man United

Marcus Rashford tekende woensdagavond voor een hatrrick in de slotfase van het Champions League-duel tussen Manchester United en RB Leipzig (5-0). De media en analisten in Engeland zijn dan ook vol lof over de pas 22-jarige aanvaller. Oud-speler Paul Scholes vergelijkt Rashford zelfs met Ruud van Nistelrooij, die tussen 2001 en 2006 actief was op Old Trafford.

"De lat komt steeds hoger te liggen in het geval van Rashford", concludeert Scholes in zijn analyse in de studio van BT Sport. "Ik ben met name gecharmeerd van zijn meedogenloosheid vanavond. Elke keer als hij voor de keeper opdook had je het gevoel dat hij zou gaan scoren. Er waren in het verleden twijfels over zijn kwaliteiten als afmaker, maar op deze manier gaat Marcus dit seizoen afsluiten met minstens 25 doelpunten." Rashford tekende vorige week voor de winnende treffer in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-2).

Bruno Fernandes mocht maar kort invallen voor Van de Beek, maar liet nog even zien van absolute WERELDKLASSE te zijn met deze pass! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

"Het wat net alsof Ruud van Nistelrooij speelde, elke keer als hij doorbrak wist je haast zeker dat Marcus de bal in de bovenhoek zou knallen", vervolgt Scholes zijn lofzang op Rashford. Collega-analist Owen Hargreaves roemt de aanvaller om het feit dat hij in de 87ste minuut de strafschop aan ploeggenoot Anthony Martial gunde. "Daar houd ik van, dat hij altijd oog heeft voor zijn teamgenoten. Marcus weet dat hij toch wel aan scoren toekomt. Met zijn mentaliteit is niets mis. Ik zie hem in de toekomst zeker aanvoerder worden."

Rio Ferdinand, die ook enige jaren met Van Nistelrooij samenspeelde bij Manchester United, vond Rashford met afstand de beste speler op het veld tegen RB Leipzig. "Hij zorgde ervoor dat verdedigers die we zovaak hebben geprezen eruit zagen als schooljongens", aldus de voormalig verdediger van the Reds. "Het leek wel alsof hij op het schoolplein een balletje stond te trappen en iedereen de baas was."