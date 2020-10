Overmars: ‘Edwin en ik zullen dit niet tot ons zestigste blijven doen’

Edwin van der Sar viert vandaag zijn vijftigste verjaardag en daar wordt in De Telegraaf uitgebreid aandacht aan besteed. Onder meer Marc Overmars komt aan het woord over de algemeen directeur van Ajax. De voormalig buitenspeler annex directeur spelerszaken spreekt lovend over zijn collega, die volgens hem nog veel beter gaat worden in zijn rol als directeur.

Van der Sar en Overmars werden door Johan Cruijff naar voren geschoven na de Fluwelen Revolutie. Zij groeiden uit tot de nieuwe leiders van Ajax en zij hadden samen een groot doel. “Welke maakte niet uit, maar we wilden weer een Europese finale bereiken”, vertelt Overmars in de krant. “Dat is in 2017 gelukt en het smaakt naar meer. Nu willen we de Europa League of Champions League ook eens winnen.” De twee bestuurders hebben een bijzondere band opgebouwd. “Het leuke is dat we de succesvolle jaren negentig samen hebben meegemaakt. Als je nog als speler actief bent, leef je in een roes. En achteraf besef je pas hoe uniek die tijd is geweest”, beseft Overmars nu. “Bijna 25 jaar later hebben Ed en ik als leidinggevenden bijna datgene bereikt wat we ook als spelers hebben gerealiseerd.”

Overmars vindt dat hij en Van der Sar elkaar goed aanvullen. “Op moeilijke momenten helpen we elkaar en dat geldt ook voor Susan Lenderink (financieel directeur, red.) en Menno Geelen (commercieel directeur), maar we kennen elkaars sterke punten en laten de belangrijke keuzes bij diegenen die op dat terrein goed zijn”, aldus Overmars, die veel bewondering heeft voor Van der Sar. “Als ik erover nadenk in welke commissies van de ECA (European Club Association) en ECV (Eredivisie CV) Edwin allemaal zit, dan duizelt het al. Niks voor mij. Laat mij me maar lekker bezighouden met de voetbalzaken en die vrije rol gunt hij me. Het is net een voetbalelftal. Ieder draagt zijn specifieke kwaliteiten bij. En als algemeen directeur bewaakt Edwin het teamproces.”

De manier waarop Van der Sar zijn functie invult bij Ajax kan Overmars wel bekoren. “Zijn beste jaren had hij toen hij dik in de dertig was en ik allang was gestopt. Hij was een laatbloeier. En ook als directeur is hij een streber. Hij wordt nog steeds beter in deze functie.” Voor hoelang Van der Sar en hij nog deze functies bekleden bij Ajax is voor Overmars een vraagteken. “Bij mijn aanstelling dacht ik dat ik drie of vier jaar zou blijven, maar ik zit er nu al acht seizoenen. Voor mij geldt wel - en voor Edwin ook, denk ik - dat we dit niet tot ons zestigste zullen blijven doen. Daarvoor vreet deze functie te veel energie. Heel Nederland kijkt mee en heeft een mening. Daar staat overigens ook heel veel tegenover. We zijn samen trots dat Ajax er weer staat in Europa.”