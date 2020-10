Van de Beek vergeleken met Bayern-icoon: ‘Hij kan die speler worden’

Donny van de Beek maakte woensdagavond zijn basisdebuut in de Champions League namens Manchester United. De van Ajax overgenomen middenvelder moest tot dusver genoegen nemen met een bijrol, maar mocht het tegen RB Leipzig (5-0 wins) vanaf de eerste minuut laten zien. Manager Ole Gunnar Solskjaer is na afloop lovend over Van de Beek, terwijl ook Owen Hargreaves mooie woorden over heeft voor de 23-jarige Oranje-international.

Van de Beek kreeg van Solskjaer de voorkeur boven Bruno Fernandes. De ex-Ajacied had in de eerste helft weinig diepgang voor zijn doen, maar stoorde wel als Leipzig balbezit had op het middenveld en was aan de bal zuiver in zijn handelingen. In de eerste helft veroverde niemand bij Manchester United de bal vaker dan Van de Beek (vijf keer) en verloor niemand de bal minder vaak (één keer). Zijn passnauwkeurigheid van 93,8 procent was het hoogste van alle spelers bij Manchester United. “Donny is een fantastische speler en een fantastische jongen”, zei de manager na afloop over de speler die hij na 68 minuten spelen naar de kant haalde bij een 1-0 voorsprong. “Je hebt kunnen zien hoe hard hij heeft gewerkt, zowel aan de bal als zonder. Hij loopt gaten dicht en loopt slim. Ik ben zeer tevreden.”

Bruno Fernandes mocht maar kort invallen voor Van de Beek, maar liet nog even zien van absolute WERELDKLASSE te zijn met deze pass! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Tot aan woensdagavond moest Van de Beek het doen met wedstrijden in de bekertoernooien en invalbeurten in de Premier League. Afgelopen zondag zat hij nog negentig minuten op de bank tegen Chelsea (0-0). Voormalig Manchester United-middenvelder Owen Hargreaves is ervan overtuigd dat Van de Beek zal uitgroeien tot een vaste waarde op Old Trafford. Hij denkt dat Van de Beek bij Manchester United dezelfde impact kan hebben als Thomas Müller bij Bayern München. “Ik vind hem echt een heel goede speler”, zei Hargreaves voor aanvang van het duel met Leipzig. “Hij heeft alleen de kans nog niet gekregen. Met zijn speelstijl kan hij voor United worden wat Thomas Müller is voor Bayern.”

Hargreaves heeft zelf een verleden bij Bayern, al speelde hij zelf nooit samen met Müller. De Duits international brak pas door nadat Hargreaves naar Manchester City was vertrokken. “Iedereen probeerde Müller uit het team te spelen. Maar als hij eenmaal een basisplaats heeft, is hij niet bij te houden op het gebied van doelpunten en assists. Hij is totaal niet egoïstisch, is sterk in het druk zetten, werkt hard op het middenveld en kan spelen als nummer acht en tien. Van de Beek is net zo’n speler. Als hij een basisplaats heeft, gaat het voor Ole moeilijk worden om hem eruit te halen”, aldus Hargreaves.

Solksjaer doet belofte: 'Geen zorgen, Van de Beek gaat een United-ster worden

Van de Beek werd voor zijn spel tegen Leipzig door Manchester Evening News beoordeeld met een zeven. “Hij was voorzichtig in balbezit, maakte geen fouten en vulde zijn ploeggenoten goed aan”, zo klinkt het. Het hoogste cijfer gaat naar Marcus Rashford (negen). De aanvaller kwam na een uur spelen binnen de lijnen en was goed voor een hattrick. The Independent deelde slechts een onvoldoende uit aan de spelers van Manchester United. Nemanja Matic krijgt een vijf voor zijn spel, Van de Beek een zes. De Daily Express beoordeelt het spel van de Nederlander met een zeven. “Hij speelde als valse spits, liet zien goed te zijn in de kleine ruimtes en zat vol energie.” Ook The Sun vindt het spel van Van de Beek een zeven waard. “Hij deed alles wat Solskjaer van hem mag verwachten.”

De Daily Mail gaat uitgebreid in op de rol van Van de Beek. “Solskjaer koos voor een ruit op het middenveld en daardoor speelden Pogba en Van de Beek vanuit hun kracht”, zo klinkt het in een analyse. “Er is al veel gezegd en geschreven over de bijrol van Van de Beek sinds zijn transfer van Ajax naar United vorige maand. Dit was de eerste basisplaats van de Nederlander buiten de Carabao Cup. Hij is ook gekomen om te spelen tegen clubs als Leipzig, niet tegen Luton Town. Dit was niet een optreden waarmee hij nu verzekerd is van een basisplaats tegen Arsenal aanstaande zondag. Maar het is ook niet zo dat hij zichzelf schade heeft toegebracht in dat kader voordat hij gewisseld werd voor Bruno Fernandes.”