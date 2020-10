Frenkie de Jong en kranten uiten bewondering: ‘We kunnen het gekkenhuis in’

Pedri was woensdagavond een van de betere spelers in de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona (0-2). De middenvelder, die eind november zijn achttiende verjaardag viert, maakte vorige week tegen Ferencvaros (5-1) zijn eerste doelpunt als Azulgrana en verscheen vervolgens zowel tegen Real Madrid als Juventus in het basiselftal van Ronald Koeman. De verrichtingen van de Spaans jeugdinternational hebben voor een complimentenregen van de media én zijn medespelers gezorgd.

“Pedri? Als er talent aanwezig is, moet er niet naar leeftijd worden gekeken. Zijn leeftijd maakt dan helemaal niets uit”, benadrukte Frenkie de Jong na afloop. Miralem Pjanic, die voor het eerst een basisplaats van Koeman kreeg, uitte zich in soortgelijke bewoordingen over Pedro en Ansu Fati, die na 66 minuten spelen inviel voor Ousmane Dembélé. “Ze zijn méérr dan talenten”, benadrukte de ex-speler van Juventus. “Anders zouden ze niet in het eerste elftal van Barcelona spelen. Eén van de beste clubs van Europa.”

“Het zijn talentvolle voetballers die het verdienen om hier te zijn. Ansu viel heel goed in en Pedri speelde een uitmuntende wedstrijd. Beiden moeten nog groeien en zich ontwikkelen, maar ze zijn jong en we moeten ze helpen”, benadrukte de Bosniër. Ook de kranten in Spanje komen superlatieven tekort. “Dat een jongen van zeventien jaar zo goed kan voetballen en dat ook in een stadion als dat van Juventus laat zien, zegt veel over het talent waarover Barcelona beschikt”, somde de Madrileense sportkrant AS op. “Hij vernederde Juan Cuadrado zelfs met een pirouette. Iedereen hallucineerde toen Fati liet zien wat hij in huis had, maar met Pedri kunnen we direct het gekkenhuis in.”

Sport deelde Pedri een acht uit. Alleen Lionel Messi scoorde hoger met een negen. “Voor Pedri is zijn leeftijd slechts een getal. Toen hij eenmaal zijn plek op het veld had gevonden, was hij briljant. Hij zocht voortdurend naar ruimtes, horizontaal en verticaal. Een verademing. Hij leest voetbal op een manier waar maar weinig voetballers tot in staat zijn. Hij ging van minder naar meer en elke keer bezorgde hij Juventus de nodige problemen.” ElDesmarque deelde Pedri een zeven uit. "Als hij zich nog meer verdedigend laat gelden, zal hij op den duur onmisbaar worden voor dit elftal. Barcelona gaat, als hij zo doorgaat, nog veel van zijn voetbal genieten."

In de optiek van Marca is Pedri ‘de aankoop van het decennium’. “Vijf miljoen euro. Vijf miljoen euro", zo benadrukt men. "Als men zich over tien jaar afvraagt hoe Pedri ooit bij Barcelona terecht is gekomen, moet er op de initiële transfersom voor Las Palmas worden gewezen. Pas zeventien jaar, maar niemand twijfelt eraan dat hij uit hetzelfde materiaal is gemaakt als de magiërs die gedurende de clubgeschiedenis van Barcelona op het middenveld hebben gespeeld.”

“Fans van de Segunda División wisten vorig jaar al waartoe Pedri in staat was. De fans van LaLiga beginnen hem te leren kennen. Vanaf vandaag weten ze in Europa inmiddels ook wie Pedri is. Eén van de vijf spelers die het meest in vorm is bij Barcelona”, benadrukt de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Hij gaat amper de fout in. En als hij de bal aan de voeten heeft, gaat het spel er alleen maar op vooruit. Op zeventienjarige leeftijd, in nota bene het stadion van Juventus, speelde hij alsof hij een wereldster was. Geen zenuwen als er twee man op hem afkwamen. Pirouette en gewoon doorgaan. Het is niet meer dan normaal dat Koeman hem in de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen in de basis heeft gezet.”