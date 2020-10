Koeman legt innige omhelzing uit: ‘Onze relatie is nooit moeilijk geweest’

Ronald Koeman won woensdagavond met Barcelona ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League. De trainer zag zijn ploeg de drie punten pakken op bezoek bij Juventus (0-2) en dat was vier dagen na de nederlaag in de Clásico tegen Real Madrid (1-3) een welkome opsteker voor de Catalanen. Dankzij de overwinning gaat Barcelona met zes punten aan kop in Groep G. Koeman kreeg na afloop vragen over onder meer de gemiste kansen, Frenkie de Jong en het opstappen van voorzitter Josep Maria Bartomeu.

“Het is altijd belangrijk om goed te spelen en kansen te creëren. We slaagden er altijd in om de vrije man op het middenveld te vinden. We zorgden voor diepgang in het spel en dit resultaat is terecht”, antwoordde Koeman toen hij de vraag kreeg of hij tevreden was. Toch was er ook ruimte voor verbetering. “We hadden de wedstrijd eerder moeten beslissen”, vond de Nederlander. “We hadden schoten op doel, grote kansen. Maar ik denk dat de misser van Antoine Griezmann een kwestie van pech is. Het eerste schot op de paal kun je bijna niet beter doen. Net als nummer twee. Hij heeft kansen gecreëerd.”

Koeman kreeg een specifieke vraag over Ousmane Dembélé, die voor het eerst onder de Nederlander in de basis mocht starten en met het nodige geluk voor de 0-1 zorgde in Turijn. “Het is niet goed om één speler uit te lichten”, repliceerde de trainer. “Het elftal heeft bewezen vertrouwen en geloof in eigen kunnen te hebben. Ousmane heeft karakter getoond tegen een Europese topclub.” Blessureleed bij Ronald Araújo noopte Koeman in de rust om Sergio Busquets alsnog in het veld te brengen en De Jong een linie terug te laten zakken. “We wisten vanaf het begin van het seizoen dat we een gebrek aan centrale verdedigers hebben. Als er eentje ontbreekt, komen we in de problemen.”

De uitspraken van Koeman zorgden voor nodige verbazing op sociale media, daar Jean-Clair Todibo tot een kleine maand geleden immers ook tot de beschikking van de trainer stond. De jonge Fransman werd op 5 oktober verhuurd aan Benfica, dat een optie tot koop van twintig miljoen euro heeft. “Frenkie heeft in de Eredivisie ook als centrale verdediger gespeeld en hij heeft het goed gedaan.” De zeventienjarige Pedri stond opnieuw in het basiselftal, net als in de verloren Clásico tegen Real Madrid. “Hij kan op verschillende posities spelen”, antwoordde Koeman op de vraag waar hij de tiener het liefst neerzet. “Hij kan zowel op links als op rechts spelen. Hij heeft samen met Jordi Alba uitstekend werk verricht op de momenten dat Juan Cuadrado naar voren ging. Het is indrukwekkend hoe hij zich ontwikkelt.”

Een innige omhelzing met Messi ontging de journalisten allerminst en Koeman kreeg daar dan ook vragen over. “Mijn relatie met Messi is nooit moeilijk geweest”, doelde hij op de periode dat de vedette de intentie had om Barcelona te verlaten. “We hebben een zeer duidelijk gesprek gevoerd en toen hij eenmaal terug was, heeft hij er alles aan gedaan om Barcelona wedstrijden te laten winnen. Het enige wat ik Messi heb verteld, is dat we de wedstrijd eerder hadden moeten beslissen.”

Het opstappen van Bartomeu kwam ook aan bod. Koeman heeft geen flauw idee of de bestuurssituatie in het Camp Nou van invloed kan zijn. “We moeten ons focussen op het sportieve gedeelte. De voorzitter heeft een beslissing genomen en het elftal heeft heel goed gespeeld. Hopelijk is het niet van invloed. Of ik mij zorgen maak daarover? Nee, we moeten onze energie in het voetbal stoppen. Dergelijke zaken liggen niet in onze handen. Of het van invloed op mij kan zijn? Als dat zo is, dan moeten ze met mij praten. We willen betere resultaten boeken en ons spel verbeteren. Daar stoppen we onze energie in.”

“We zullen zien wat er gebeurt. Ik voel me zeker niet bevrijd. Ieder heeft zo zijn mening over de gebeurtenissen. Het team heeft vandaag laten zien dat het geen invloed heeft gehad. Anders zouden we hier niet een dergelijke wedstrijd hebben gespeeld. Of ik verrast was? Nee, er was sowieso veel rumoer. Er zijn veel omstandigheden waar ik geen mening over kan vormen.” Barcelona speelt zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés en wacht nog op 4 en 7 november respectievelijk thuisduels met Dynamo Kiev en Real Betis voorafgaand aan de interlandperiode.