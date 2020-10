Spaanse media staan stil bij déjà vu Frenkie de Jong naar Ajax-periode

Frenkie de Jong beleefde woensdagavond een déjà vu in de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona (0-2). De Nederlander en Miralem Pjanic waren in de eerste helft de controleurs in het 4-2-3-1-systeem van Ronald Koeman, maar de geblesseerde Ronald Araújo moest in de rust vervangen worden door Sergio Busquets en De Jong zakte een linie terug. Hij stond zodoende voor het eerst in Spaanse dienst op de positie waar hij bij Ajax door Marcel Keizer en later Erik ten Hag regelmatig werd gebruikt. De rol van inschuivende verdediger genoot destijds niet zijn voorkeur. In Spanje is men desondanks over het algemeen positiever over zijn optreden als compagnon van Clément Lenglet dan als controleur op het middenrif.

“De Jong speelde geen goede eerste helft”, begon Sport, dat de Nederlander desalniettemin een zeven uitdeelde. Alleen Pedri, een acht, en Lionel Messi, een negen, kregen een hogere beoordeling van de Catalaanse sportkrant. “De Nederlander kwam niet veel in het spel voor en zijn bijdrages waren minimaal. Het lijkt erop dat het systeem met twee controleurs toch niet zijn ding is. Er moet méér van De Jong worden gevraagd. Na de onderbreking speelde hij centraal in de verdediging, waar hij, met zijn panoramische spelinzicht en zijn tactische intelligentie een uiterst complete wedstrijd speelde.”

Ook Marca zag een De Jong met twee gezichten. “De Nederlandse middenvelder is een van de weinige voetballers die niet uit het basiselftal verdwijnt. In elk van de zeven duels dit seizoen verscheen hij aan het startsignaal. In de eerste helft maakte De Jong juiste keuzes en zorgde hij voor verticaliteit in het spel van Barcelona, maar slechts bij vlagen. Nog steeds wachten we op de beste versie van De Jong. In de tweede helft zakte hij door blessure van Araújo een linie terug en stond hij centraal achterin. Op die positie stond hij ook een enkele keer bij Ajax. Hij voldeed daar aan de verwachtingen.”

“De Jong was de as van het spel van Barcelona”, klonk het lovend bij Mundo Deportivo. “Hij bereikte de aanvallers vaak met één keer raken. Na de blessure van Araújo moest hij een linie terugzakken, een positie die hij bij Ajax al eens eerder had ingevuld.” Daar was ElDesmarque, dat de Oranje-international een vijf uitdeelde, wellicht niet van op de hoogte. “De Jong was onzichtbaar. Zijn eerste helft op het middenveld was zeer slecht en in de tweede helft werd hij ‘gered’ omdat hij op een ongebruikelijke positie stond. Centraal achterin. Er moet nog veel gebeuren wil hij de voetballer worden waar iedereen op zit te wachten.” Alleen Miralem Pjanic scoorde lager: een vier.

“Het woord veelzijdigheid schiet tekort om De Jong samen te vatten”, benadrukte AS op zijn beurt. “In de eerste helft speelde hij als controleur en in de tweede helft als centrale verdediger, na het uitvallen van Araújo. Hij scoorde op beide posities een ruime voldoende.” El Periódico deelde de Nederlander een zes uit. Geen al te hoge beoordeling, maar aan de andere kant kregen alleen Messi, Ousmane Dembélé (beiden een zeven) en Pedri (een acht) een hogere beoordeling. “Koeman vertrouwde op De Jong als centrale verdediger op basis van zijn wedstrijden bij Ajax op die positie. Het team zette qua onzekerheid een stap achteruit, maar de aanvallers van Barcelona allerminst. Het veld werd groter en het team van Koeman kon gevaarlijke counteraanvallen opzetten”, schreef een van de meest gelezen dagbladen van Catalonië.

Ook El Pais staat in enkele passages van het wedstrijdverslag stil bij de rol die De Jong onder Koeman invult. “Messi en De Jong krijgen geen rust omdat Koeman van mening is dat beiden de pilaren zijn waarop het 4-2-3-1-systeem is gebouwd.” Dat De Jong na rust de positie van de geblesseerde Araújo moest innemen en Busquets onverwachts moest invallen, zegt volgens de kwaliteitskrant veel ‘over de gebrekkige selectie die de opgestapte directie aan Koeman heeft nagelaten’. “Barcelona verloor aan verticaliteit maar won aan balbezit en controle van de wedstrijd. Balbezit was een must om aan zelfvertrouwen te winnen na de onzekerheid over de wisselingen in de defensie. De spelers waren veel met De Jong bezig. Juventus zocht immers voortdurend de ruimte achter De Jong op.”