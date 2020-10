‘Misschien waren mensen Ziyech al vergeten, maar hij heeft zich laten zien’

Hakim Ziyech beleefde woensdagavond een uitstekend basisdebuut bij Chelsea. De aanvaller speelde vanaf de aftrap in de Champions League-wedstrijd tegen FK Krasnodar (0-4 zege) en werd negen minuten voor tijd naar de kant gehaald. Ziyech maakte een goede indruk: hij leverde fraaie passes, veroverde het vaakst van alle spelers de bal voor Chelsea (zeven keer) en nam de 0-3 voor zijn rekening. Ziyech wordt na de wedstrijd overladen met complimenten van de pers en van zijn trainer Frank Lampard.

The Sun roept Ziyech uit tot man van de wedstrijd na zijn instant masterclass. De ex-Ajacied krijgt een negen als eindcijfer. "De beste aanvaller van de avond bij Chelsea", concludeert de tabloid. "Ziyech was degene die er écht voor zorgde dat er iets gebeurde. Hij was een klein lichtpuntje voor the Blues, terwijl meerdere spelers niet het niveau behaalden dat ze kunnen behalen. Man van de wedstrijd." The Telegraph noemde Ziyech 'briljant'. "Hij controleert de bal in de strafschopgebied en is weliswaar omringd door verdedigers, maar houdt de bal bij zich en vindt door een bos van benen de verre hoek", schreef de krant in het liveblog na de treffer.

GOALLL HAKIM ZIYECH??? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

"Ziyech schittert in de verpletterende zege van Chelsea op Krasnodar", kopt the Guardian. De kwaliteitskrant noemt Ziyech outstanding aan de rechterflank. De London Evening Standard geeft de buitenspeler het hoogste cijfer van alle spelers, een acht; de Daily Mirror noemt hem 'scherp en invloedrijk' en roemt zijn creativiteit. In de uitzending van beIN Sports klinken lovende woorden van analist Ruud Gullit. "Ik vond hem in de eerste helft al een goede indruk maken. In de tweede helft ging er veel meer 'blijheid' uit van het spel van Manchester United. Ze probeerden meer."

Ook manager Lampard is lyrisch over Ziyech. Hij vertelt in het wedstrijdinterview na afloop dat Ziyech voor het eerst fit genoeg was om vanaf de aftrap te beginnen. "Hij heeft heel hard getraind om fit te worden en ik wilde het team graag verrijken met zijn kwaliteit. Dat is vandaag gebeurd in iedere minuut waarop hij op het veld stond", klinkt het. "Hij leverde veel kwaliteit, rust in zijn spel en een dikverdiend doelpunt. Ik vind dat hij heel, heel goed heeft gespeeld als je bedenkt dat hij sinds maart, toen de Nederlandse competitie werd stopgezet, geen wedstrijd meer heeft gespeeld als basisspeler." Lampard was 'heel blij' om gebruik te kunnen maken van Ziyech, voegt hij eraan toe.

Hakim Ziyech is nadrukkelijk aanwezig bij Chelsea en geeft hier een heerlijke pass! Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

"Het was voor ons allebei frustrerend dat hij vanwege zijn blessure nog niet kon starten", doelt Lampard op de knieblessure die Ziyech eind augustus opliep tijdens zijn officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. "Ik wist al dat we iemand hadden vastgelegd met enorm veel kwaliteit en een sterke persoonlijkheid: iemand die de bal graag in bezit krijgt, assists geeft en doelpunten maakt. Daar hebben we vandaag veel glimpen van gezien. Misschien waren de mensen hem een beetje vergeten omdat we hem al in januari contracteerden en omdat hij de start van het seizoen miste, maar vandaag heeft hij zichzelf zeker laten zien."