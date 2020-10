Eerste derby tussen Roda JC en Fortuna sinds 2015 wordt al vroeg beslist

Fortuna Sittard heeft woensdagavond zonder problemen ten koste van streekgenoot Roda KC Kerkrade de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. In Kerkrade begon het Fortuna van de onder druk staande Kevin Hofland furieus en waren de twee doelpunten in de eerste twaalf minuten ook meteen doorslaggevend in de Mijnstreek-derby: 0-2.

Fortuna was oppermachtig in het eerste deel van de eerste helft. Sebastian Polter benutte na acht minuten al een penalty, waarna hij met een assist op Zian Flemming ook aandeel had in de 0-2 voor Fortuna. Roda kreeg pas na twintig minuten de eerste kans toen doelman Yanick van Osch bij een voorzet misgreep. Roland Alberg sloeg echter niet toe.

Emil Hansson was kort voor rust nog dicht bij de 0-3 voor het bezoek, na een misser van Amir Absalem, maar doelman Miguel Santos voorkwam een ruimere achterstand voor Roda. De thuisploeg kon Fortuna ook na rust amper in de problemen brengen, ook niet toen Jorrit Smeets balverlies leed en Patrick Pflücke de bal hoog over schoot.

Polter, Mats Seuntjens en Flemming lieten na om het team Jurgen Streppel een ruimere nederlaag aan te smeren. Het was de eerste derby tussen Roda JC en Fortuna Sittard sinds 25 januari 2015. Toen speelden beide ploegen nog in de Eerste Divisie en won Fortuna met 1-3 van de streekgenoot.