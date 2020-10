Twaalf goals in tien CL-duels voor Haaland; Lazio en Club Brugge aan kop

Na twee wedstrijden gaan Lazio en Club Brugge gezamenlijk aan kop in Groep F van de Champions League. In België remiseerden de clubs dinsdagavond met 1-1 in een onderling duel, waardoor ze allebei vier punten hebben verzameld. Borussia Dortmund herpakte zich na de nederlaag tegen Lazio (3-1) van vorige week en zegevierde over Zenit Sint-Petersburg, dat puntloos is: 2-0.

Club Brugge - Lazio 1-1

Lazio, met Wesley Hoedt in de basis, begon sterk in België en pakte al na veertien minuten de leiding. Joaquín Correa had in de absolute beginfase nog een goede kans gemist, maar maakte het na een klein kwartier wel af. De Argentijnse aanvaller liet de bal slim lopen na een pass vanaf de rechterkant en kon zo vanaf de rand van de zestien rustig de hoek uitzoeken: 0-1. Lazio bleef de betere ploeg, toch kwam Club Brugge op slag van rust terug. Mats Rits werd bij een hoekschop vastgepakt door Patric, waarna Hans Vanaken met een strafschop de stand gelijktrok: 1-1.

Vlak na rust verprutste Felipe Caicedo een grote kans namens Lazio, om direct daarna te zien hoe een vrije inzet van Emmanuel Dennis aan de andere kant prachtig werd gekeerd door doelman Pepe Reina. De Spaanse goalie redde even later ook knap op een kopbal van Rits en zag twee minuten daarna hoe Dennis de bal voor open doel onbegrijpelijk naast mikte. In de slotfase hadden beide clubs de wedstrijd kunnen winnen. Sergej Milinkovic-Savic brak namens door richting het doel van Club, maar stuitte op de borst van doelman Simon Mignolet. Aan de overzijde kreeg Ruud Vormer de bal uit de kluts voor de voeten, maar de middenvelder mikte een paar meter naast. Noa Lang viel in de 84ste minuut in bij Club Brugge.

Borussia Dortmund - Zenit Sint-Petersburg 2-0

Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, maar Borussia Dortmund kwam het dichtst bij de opening van de score. Na een kwartier bereidden Raphaël Guerreiro en Erling Braut Haaland een goede kans van Giovanni Reyna voor; de volley van de Amerikaan scheerde langs de bovenhoek. Kort voor de pauze had Haaland het vizier niet op scherp staan toen hij op aangeven van Sancho wat ruimte voor een schot vond in het strafschopgebied. Zenit oogde zo nu en dan dreigend in de counter, maar kon de thuisploeg geen pijn doen.

De tweede helft begon met een grote kans voor Marco Reus na een misverstand in de achterhoede bij Zenit. De bal kwam terecht voor de voeten van de aanvaller, die een tegenstander ontwijk en zijn lage uithaal tegen de paal zag vliegen. De wedstrijd leek op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, totdat Borussia Dortmund twaalf minuten voor tijd een strafschop kreeg. Voormalig Vitessenaar Vyacheslav Karavaev trok invaller Thorgan Hazard naar het gras, waarna Jadon Sancho doelman Mikhail Kerzhakov vanaf de strafschopstip de verkeerde kant op stuurde. In de blessuretijd bepaalde Haaland de eindstand op 2-0 op aangeven van Jude Bellingham. Het was zijn twaalfde treffer in tien Champions League-duels.