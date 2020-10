Luuk de Jong helpt Sevilla op fraaie wijze aan Champions League-zege

Sevilla heeft de eerste zege in de groepsfase van de Champions League te pakken. Een week na de doelpuntloze remise bij Chelsea had het team van Julen Lopetegui woensdagavond aan een enkel doelpunt van Luuk de Jong voldoende om Stade Rennes te verslaan: 1-0. De matchwinner, die een einde maakte aan de reeks van Sevilla van 407 minuten zonder doelpunt, werd enkele minuten voor tijd naar de kant gehaald. Sevilla wacht over een week opnieuw een thuisduel. FK Krasnodar, dat woensdag met 0-4 van Chelsea verloor, komt dan op bezoek in Zuid-Spanje.

Sevilla was in de eerste 45 minuten heer en meester en speelde uitstekend voetbal. Een beloning voor het team van Lopetegui bleef echter uit, ondanks een redelijke hoeveelheid kansen. Het ontbrak enerzijds aan finesse in de laatste meters bij Sevilla, maar Alfred Gomis was ook debet aan de doelpuntloze ruststand in het Ramón Sánchez Pizjuán. Stade Rennes, waar Daniele Rugani al na een kwartier spelen uitviel, kon aanvallend weinig betekenen.

Luuuuuuuuuuk de Jong doet het WÉÉR voor Sevilla, en HOE! Ineens uit de lucht! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Gomis keerde na enkele minuten met behulp van het aluminium een volley van Munir El Haddadi en daarna waren ook pogingen van Lucas Ocampos, Jules Koundé en Diego Carlos een prooi voor de doelman. De Jong leek na 29 minuten alsnog voor de 1-0 te gaan zorgen. De inzet van de Nederlander binnen het strafschopgebied was te machtig voor Gomis, maar in de doelmond bracht Benjamin Bourigeaud redding.

Sevilla bleef na rust aandringen, miste een goede kans via Ocampos, maar na 56 minuten spelen werd Rennes dan toch op achterstand gezet. Na een heerlijke voorzet van Marcos Acuña vanaf links werkte De Jong de bal in één keer in het doel: 1-0. Dat was ook de eindstand, daar Sevilla kans op kans liet liggen. Gomis keerde een kopbal van De Jong uit een vrije trap van Joan Jordán en daarna lieten ook Ocampos, El Haddadi en Jordán na om te scoren. Laatstgenoemde werkte de bal elf minuten voor het einde tegen de lat.