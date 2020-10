Rashford schittert in invalbeurt; indrukwekkende eerste helft van Van de Beek

Manchester United heeft ook in de tweede groepswedstrijd in de Champions League drie punten gepakt. Ruim een week na de 1-2 zege op Paris Saint-Germain boekte de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer in eigen huis een 5-0 overwinning op RB Leipzig. Mason Greenwood opende de score, invaller Marcus Rashford maakte drie doelpunten en ook Anthony Martial kwam tot scoren. Donny van de Beek had een basisplaats bij Manchester United en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Justin Kluivert deed in het laatste kwartier mee bij Leipzig.

Na twintig minuten opende Greenwood de score voor Manchester United. De aanvaller werd gelanceerd door Paul Pogba, die de bal oppikte op het middenveld, de nodige meters maakte en een scherpe steekpass afleverde. Het was de vraag of Greenwood buitenspel stond, maar dat was volgens de videoscheidsrechter niet het geval. Zodoende bleef zijn eerste doelpunt van het seizoen 2020/21 staan; Greenwood scoorde uit zijn eerste schot ooit in de Champions League. Van de Beek had in de eerste helft weinig diepgang voor zijn doen, maar stoorde wel als Leipzig balbezit had op het middenveld en was aan de bal zuiver in zijn handelingen.

In de eerste helft veroverde niemand bij Manchester United de bal vaker dan Van de Beek (vijf keer) en verloor niemand de bal minder vaak (één keer). Zijn passnauwkeurigheid van 93,8 procent was het hoogste van alle spelers bij Manchester United. Halverwege de eerste helft moest David de Gea ingrijpen na een schot van Christopher Nkunku, maar verder hield Manchester United de rijen achterin goed gesloten. Halverwege de tweede helft maakte Van de Beek plaats voor Bruno Fernandes. Kort daarvoor was Leipzig dicht bij de gelijkmaker: De Gea moest redding brengen op een kachtige kopbal van Ibrahima Konaté.

Ruim een kwartier voor het einde van de wedstrijd verdubbelde Manchester United de marge. Rashford werd weggestuurd door een heerlijke bal van Fernandes en stond plots oog in oog met doelman Péter Gulácsi. Hoewel de grensrechter zijn vlag opstak, bleef Rashford doorvoetballen en rondde hij de kans af; na een lange VAR-check bleek dat er geen sprake was van buitenspel. Kort daarna kwam Rashford opnieuw tot scoren, toen Manchester United profiteerde van balverlies van Marcel Sabitzer en de invaller opnieuw voor Gulácsi opdook. Rashford schoot snoeihard raak in de linkerhoek.

De 4-0 kwam voort uit een penalty van Martial, die hij zelf verdiende na een overtreding van Sabitzer. De vaste strafschopnemer Fernandes ontfermde zich niet over de penalty en daardoor ontstond voor Rashford de kans om zijn hattrick te completeren, maar de invaller gaf de bal aan Martial. De Fransman kon het doelpunt goed gebruiken: het was zijn eerste treffer van het seizoen 2020/21. Kort na het doelpunt leek Manchester United op 5-0 te komen via een treffer van invaller Edinson Cavani, maar hij werd in buitenspelpositie bediend door Fernandes. De 5-0 kwam er in de blessuretijd alsnog: Rashford wist zijn hattrick toch te completeren.