Heracles en FC Emmen laten zich niet verrassen in eerste bekerronde

Heracles Almelo en FC Emmen hebben zich woensdagavond voor de tweede ronde van de TOTO KNVN Beker geplaatst. Het team van Peter Reekers en René Kolmschot nam pas laat afstand van Telstar en liep uit naar een 3-0 overwinning. FC Emmen had tegelijkertijd meer moeite met FC Eindhoven, dat goede kansen op een openingsdoelpunt kreeg maar uiteindelijk met een 2-0 nederlaag uit Drenthe vertrok. Beide ploegen stonden in het bekertoernooi tot woensdag al drie keer eerder tegenover elkaar en al die keren won FC Eindhoven.

Heracles - Telstar 3-0

Na 27 minuten spelen ging de bal op de stip: Shayne Pattynama kreeg een voorzet van Tim Breukers tegen de hand en de scheidsrechter wees naar de stip. Sinan Bakis joeg de bal vanaf elf meter achter Jasper Schendelaar: 1-0. Een verdiende voorsprong, daar Heracles via Silvester van der Water en Teun Bijleveld al gevaarlijk was geweest. Laatstgenoemde schoot na tien minuten de bal uit een vrije trap tegen de paal.

In de tweede helft liet Heracles lange tijd na om de wedstrijd in het slot te gooien. Delano Burgzorg miste oog in oog met Schendelaar en ook Van der Water verprutste een kans. In de laatste zeventien minuten liep de thuisploeg alsnog verder uit. Na voorbereidend werk van Burgzorg schoof Rai Vloet de 2-0 binnen en in de extra tijd volgde het derde doelpunt van de Almeloërs. Na een heerlijke aanval schuift Adrian Szöke de bal koelbloedig binnen.

FC Emmen - FC Eindhoven 2-0

In de eerste helft waren de kansen op één hand te tellen, maar het was wel FC Eindhoven dat de meeste aanspraak op een doelpunt maakte. Terwijl FC Emmen niet verder kwam dan een kopbal van Michael de Leeuw schoot Brian De Keersmaecker uit de draai op de paal en Jort van der Sande kreeg een vrije schietkans vanaf de penaltystip. De bal sprong echter van zijn voet. In de 67e minuut waren de bezoekers opnieuw dicht bij een goal toen Jacky Donkor met het hoofd voor 0-1 leek te zorgen. Een katachtige reflex van Felix Wiedwald voorkwam een goal.

FC Eindhoven verzuimde de kansen af te maken en kreeg een kwartier voor tijd de deksel op de neus. De Leeuw ontving de bal van Caner Cavlan, na Eindhovens balverlies op het middenveld, en schoot beheerst binnen: 1-0. FC Eindhoven was in een slotoffensief een paar keer in de buurt bij de gelijkmaker, maar in de extra tijd gleed De Leeuw na een counter de 2-0 binnen.