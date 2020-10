ADO Den Haag bekert door na legendarisch doelpunt van Luuk Koopmans

ADO Den Haag heeft zich woensdagavond geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. In de reguliere speeltijd hielden de teams van Aleksandar Rankovic en Henk Fraser elkaar op gelijke hoogte, mede door een rake kopbal van nota bene Luuk Koopmans in de vierde minuut van de extra tijd: 1-1. In de verlenging kwam het scorebord niet meer in beweging en in de strafschoppenreeks trok ADO aan het langste eind: 5-3.

ADO kreeg na een kwartier al een domper te verwerken. Peet Bijen raakte geblesseerd aan zijn enkel en moest worden vervangen door Jamal Amofa. Het niveau in de eerste twintig minuten viel niet mee van beide kanten: de bal kon hooguit twee tot drie keer worden overgespeeld alvorens er balverlies werd geleden. Na 26 minuten spelen kwam het team van Rankovic toch goed weg. Abdou Harraoui haalde vanaf een meter of dertig uit en zag hoe Koopmans via de paal net een tegendoelpunt kon voorkomen.

Na iets meer dan een half uur schoot ADO voor het eerst op doel. Dante Rigo draaide een vrije trap vanaf de punt van de zestien in de korte hoek, maar Maduka Okoye redde eenvoudig. Vijf minuten voor de pauze kwam het scorebord alsnog in beweging. Danzell Gravenberch kwam van de punt van de zestien naar binnen en joeg de bal met links op wonderschone wijze in de korte kruising: 0-1.

Een sprookje! Doelman Luuk Koopmans rent mee naar voren en scoort in de allerlaatste seconde in de TOTO KNVB Beker??? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

ADO startte goed aan de tweede helft, met meer balbezit dan de bezoekers, maar de eerste grote kans na de pauze was voor Sparta. Een schot van Sven Mijnans van een meter of tien werd door een been van richting veranderd, waarna Koopmans goed reageerde en ingreep. Hoe het team van Rankovic het ook probeerde, de achterstand kon niet worden weggewerkt. Okoye redde uitstekend op een inzet van Boy Kemper na een corner en Ravel Morrison dwong de doelman niet veel later tot een nieuwe redding.

In de extra tijd verprutste Harroui een één-tegen-één-situatie tegen Koopmans, toen hij al uitglijdend tegen de keeper aanschoot. Een belangrijk moment, daar nota bene Koopmans niet veel later uit een corner via een rake en fraaie kopbal de 1-1 maakte. Sparta bleef in de verlenging de gevaarlijkste ploeg. Harraoui mocht tweemaal een vrije trap nemen en beide keren ging het om centimeterwerk. In de slotminuut had Nikos Karelis nog een kopkans, maar zonder resultaat. In de strafschoppenreeks miste Bart Vriends als enige, hij schoot op de lat: 5-3.