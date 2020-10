Ziyech maakt eerste doelpunt bij ruime overwinning van Chelsea

Chelsea heeft de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League in winst omgezet. Na een 0-0 remise tegen Sevilla was de ploeg van Frank Lampard woensdagavond met 0-4 te sterk voor FK Krasnodar. Hakim Ziyech kreeg zijn eerste basisplek in dienst van Chelsea en nam de 0-3 voor zijn rekening; de overige doelpunten kwamen op naam van Callum Hudson-Odoi, Timo Werner en Christian Pulisic.

Krasnodar trad aan met Tonny Vilhena, maar kampte met de nodige personele problemen, met name in de voorhoede: Remy Cabella en Evgeniy Markov waren vanwege een besmetting met het coronavirus afwezig, terwijl mede-aanvallers Wanderson and Viktor Claesson spierblessures hebben. Verder miste trainer Murad Musaev nog vier spelers door blessureleed. Chelsea moest het tellen zonder keeper Kepa Arrizabalaga en middenvelder Billy Gilmour, die respectievelijk met een schouder- en knieblessure kampen. Bovendien was verdediger Marcos Alonso geschorst en kreeg Thiago Silva rust.

GOALLL HAKIM ZIYECH??? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Ondanks de problemen bij Krasnodar hield de huidige nummer acht van de Russische Premjer-Liga de wedstrijd nog lang spannend. Pas een kwartier voor tijd trok Chelsea de wedstrijd echt naar zich toe, door de 0-2 te maken uit een strafschop. Toen een schot van Christian Pulisic leidde tot een handsbal van Alyaksandr Martynovich, schoot Werner hard raak vanaf de stip. Kort daarna was het aan Ziyech om de wedstrijd definitief te beslissen. De buitenspeler ontving de bal in het strafschopgebied van Werner, hield het leer bij zich onder druk van enkele verdedigers en vond de verre hoek: 0-3. In de laatste minuut van de officiële speeltijd bepaalde Pulisic de eindstand.

Na de eerste helft stond het 0-1, dankzij een doelpunt van Hudson-Odoi. Chelsea liet in de veertiende minuut na om de score te openen. The Blues kregen hun eerste strafschop van de wedstrijd toen Werner werd gevloerd door Kaio Pantaleão, maar Jorginho faalde vanaf elf meter: de Braziliaan huppelde in de aanloop en trof de paal. De rebound bleek niet besteed aan Werner. Acht minuten voor de pauze maakte Chelsea het eerste doelpunt van de wedstrijd, toen doelman Matvey Safonov een schot van Hudson-Odoi liet glippen.