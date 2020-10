Van de Beek maakt basisdebuut in Champions League voor Man United

Donny van de Beek start woensdagavond in de basis bij Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer gunt de 23-jarige middenvelder tegen RB Leipzig zijn basisdebuut voor de club op het miljardenbal. Van de Beek speelt vermoedelijk op zijn favoriete nummer tienpositie; Bruno Fernandes zit op de bank.

Opvallend is dat Manchester United lijkt te starten in een 4-4-2-formatie, waar Solskjaer doorgaans opteert voor een 4-3-3-opstelling. Van de Beek lijkt de voorste man op het viermansmiddenveld, met Fred, Nemanja Matic en Paul Pogba als controleurs achter hem. Het zou echter ook kunnen dat Van de Beek wordt ingezet als valse linksbuiten.

Van de Beek moet in ieder geval de snelle aanvallers Mason Greenwood en Antony Martial van voorzetten voorzien. Aan de vaste defensie van the Red Devils verandert niets. David de Gea staat als gebruikelijk op doel, met voor hem van rechts naar links Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire en Luke Shaw.

United, dat zelf zijn eerste groepswedstrijd met 2-1 won van Paris Saint-Germain, strijdt woensdagavond op het eigen Old Trafford om de eerste plek in poule H. RB Leipzig won dankzij twee doelpunten van Angeliño met 2-0 van Istanbul Basaksehir. De voormalig linksback van onder meer PSV staat ook tegen United als vanzelfsprekend in de basis. Justin Kluivert zit bij de Duitse topclub opnieuw op de bank.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Van de Beek; Greenwood, Martial

Opstelling RB Leipzig: Gulacsi, Poulsen, Upamecano, Konate, Angeliño; Forsberg, Nkunku, Halstenberg; Olmo, Henrichs, Kampl