Ronald Koeman geeft Frenkie de Jong nieuwe compagnon tegen Juventus

Ronald Koeman heeft Ousmane Dembélé een basisplaats gegeven in de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona. Dat gaat ten koste van Ansu Fati, die tot woensdag steevast tot de basiself van de Catalanen behoorde. Een andere tiener, Pedri, staat opnieuw in de basis. De Nederlander kan woensdagavond niet over zijn sterkste opstelling beschikken, daar Gerard Piqué een schorsing uitzit en Philippe Coutinho voorlopig in de ziekenboeg verkeert.

In het 4-2-3-1-systeem is de eerste basisplaats voor Miralem Pjanic ook een noviteit. Hij neemt de plaats van Sergio Busquets in en gaat een duo met Frenkie de Jong vormen. Op de positie van rechtsback krijgt Sergi Roberto de voorkeur boven Sergiño Dest. In de verloren Clásico tegen Real Madrid afgelopen zaterdag was dit juist andersom.

Ronald Araújo is de vervanger van Piqué in de achterhoede. De jonge verdediger uit Uruguay stond in het competitieduel met Sevilla al in de basis toen hij de geschorste Clément Lenglet moest vervangen. Koeman is altijd vol lof over Araújo, die zodoende voor zijn vijfde wedstrijd van het seizoen staat.

Voor Barcelona zou een overwinning in Turijn een welkome opsteker zijn. In de laatste vier duels in alle competities werd immers maar één keer gewonnen. De laatste drie wedstrijden in LaLiga leverden slechts één schamel punt op: Sevilla (1-1), Getafe (1-0 verlies) en Real Madrid (1-3 verlies). Tussendoor werd het eerste groepsduel met Ferencvaros in de Champions League, acht dagen geleden,in winst omgezet: 5-1.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic; Pedri, Griezmann, Dembélé; Messi.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata