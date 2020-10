Berghuis ontwijkt vraag over interesse niet: ‘Daar weet ik wel iets van’

Steven Berghuis werd ook in de afgelopen transferperiode in verband gebracht met een tussentijds vertrek bij Feyenoord. Met name AS Roma toonde interesse in de vleugelaanvaller annex aanvoerder van de Rotterdamse club. Volgens Berghuis klopt het dat er door zijn zaakwaarnemer Guido Albers is gesproken met de Italianen over een mogelijke transfer.

Verslaggever Marcel Maijer verklaart dat hij van een Italiaanse journalist heeft gehoord dat er interesse zou zijn van AS Roma. "Daar weet ik wel iets van", bevestigt Berghuis, met een contract tot medio 2022 bij Feyenoord, woensdagmiddag tegenover RTL7. "Maar ik sta nu nog hier. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het was ook geen concrete interesse. Maar er werd wel over gesproken. Uiteindelijk is daar niets uitgekomen."

"Dat speelde al wat langer. In de vorige transferperiodes is daar ook weleens over gesproken tussen de club en mijn zaakwaarnemer", vervolgt Berghuis zijn uitleg. "Maar het is uiteindelijk niet concreet geworden. Ik heb er dus ook niet over hoeven nadenken of whatever. Maar het klopte wel." Maijer vraagt vervolgens of AS Roma een club is waar Berghuis voor zou willen spelen. "Ik weet niet of ik daarover iets wil zeggen. Ik heb daar nog niet concreet over hoeven nadenken, want het is niet concreet geworden. Als het zover is zal ik dat ongetwijfeld gaan doen, maar daar ligt mijn focus momenteel absoluut niet."

Berghuis schoof eerder deze woensdag aan voor de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel van Feyenoord met Wolfsberger AC van donderdagavond. De eveneens aanwezige trainer Dick Advocaat gaf te kennen dat Berghuis besmet is geweest met het coronavirus. "Berghuis heeft een soort van corona gehad. Dat is algemeen bekend, dus dat kan ik wel zeggen. Hij heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat heeft toch een enorme invloed op hem gehad. Als hij fit is, vrij in zijn hoofd, is het een uitstekende speler", zo werd de Feyenoord-coach geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad