Eran Zahavi en Jordan Teze mogen Cyprus niet in

Eran Zahavi en Jordan Teze zijn woensdagochtend niet met PSV meegereisd naar Cyprus, meldt de club woensdagmiddag via de officiële kanalen. Omdat de twee spelers eerder deze maand een positieve coronatest aflegden, mogen ze Cyprus niet betreden van de lokale autoriteiten. Donderdagavond werkt PSV op het eiland een Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia af. PSV legt zich echter nog niet neer bij de afwezigheid van Zahavi en Teze.

De club probeert in samenwerking met de UEFA een uitzonderingspositie te creëren voor Zahavi en Teze. Zowel PSV als de UEFA werd dinsdag pas op de hoogte gebracht van de opstelling van de Cyprioten. Zahavi en Teze bleven vervolgens achter in Eindhoven. Ze zijn weliswaar volledig hersteld van het virus, maar Cyprus hanteert een ander protocol dan Nederland en de UEFA: personen die eerder deze maand positief zijn getest, worden niet toegelaten op het eiland.

Als Zahavi en Teze inderdaad ontbreken tegen Omonia Nicosia, mist PSV liefst dertien spelers uit de A-selectie. Negen van die besmettingen zijn gerelateerd aan het coronavirus. Nick Viergever, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe zijn besmet. Verder hebben Erick Gutiérrez, Marco van Ginkel en Maximiliano Romero blessures die ze aan de kant houden.

Met name de absentie van Teze zal door trainer Roger Schmidt als een grote klap worden ervaren. In de selectie blijven slechts drie verdedigers over: Olivier Boscagli, Philipp Max en Luis Felipe. Als Zahavi en Teze er niet bij zijn, houdt PSV een spelersgroep van achttien spelers over in de groepswedstrijd van de Europa League. Het duel begint donderdagavond om 21.00 uur.