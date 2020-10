‘Ajax wilde mij als opvolger van De Jong, ze wilden me echt hebben’

Meritan Shabani was ruim anderhalf jaar geleden dicht bij een transfer naar Ajax. De middenvelder stond destijds onder contract bij Bayern München, maar na de bekendmaking in januari 2019 van het aanstaande vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona richtte Ajax de pijlen op Shabani, Tot een transfer kwam het desondanks niet. Shabani, die inmiddels voor Wolverhampton Wanderers speelt, weet niet waarom de deal afketste.

"De interesse nam snel toe, maar doofde ook relatief snel weer uit", blikt de Kosovaarse Duitser terug in een interview met Transfermarkt. In januari 2019 schreef Kicker over gesprekken tussen Ajax en Bayern München over de transfer van de destijds 19- en inmiddels 21-jarige middenvelder. Een deal leek ophanden, maar kwam er niet. "Ajax wilde dat ik de opvolger van De Jong zou worden. Ze wilden me echt hebben en voor mij zou het ook echt een goede stap zijn geweest", meent Shabani. "Ik wilde graag op huurbasis naar Ajax, maar daar wilde Bayern niet aan meewerken. Waarom, waarom, waarom... Ik weet het niet. Het is uiteindelijk gewoon niet gelukt. Dat is het."

Wie is Meritan Shabani, de vermeende opvolger van Frenkie de Jong bij Ajax?

De jeugdexponent van Bayern München maakte het seizoen 2018/19 zodoende af in de beloftenploeg van de grootmacht uit de Bundesliga. Hij zou na de afgeketste deal niet meer uitkomen voor de hoofdmacht; eerder had Shabani twee competitiewedstrijden gespeeld. In de zomer van 2019 verkaste hij voor anderhalf miljoen euro naar Wolverhampton Wanderers, waar hij ook in de beloftenploeg speelt. Zijn eerste seizoen viel volledig in het water door een blessure aan de voorste kruisband voor zijn rechterknie, maar inmiddels is hij weer fit. Afgelopen zomer hengelden meerdere clubs naar zijn komst.

Wolverhampton sprak echter een 'duidelijk veto' uit, aldus Shabani. "Ik moest hier blijven en me hier ontwikkelen, want de ploeg krijgt veel wedstrijden voor de kiezen in een korte periode. In de toekomst zal moeten blijken of een verhuurperiode een logische keuze is. Op dit moment richt ik me volledig op mijn taken hier", legt hij uit. Dat spelers als Chris Richards, Jamal Musiala en Joshua Zirkzee inmiddels een kans hebben gekregen bij Bayern in de Bundesliga, maakt Shabani niet jaloers. "Ik ben natuurlijk blij voor de jongens. Na een heel lange tijd lijkt het eindelijk te gaan gebeuren voor ze. Het frustreert me niet dat ik er niet meer zit of dat het destijds niet is gelukt. Ik ben blij met hoe alles is gelopen. Ik denk niet aan wat er had kunnen gebeuren. Alles is gelopen zoals het moest."