Advocaat maakt groot compliment: ‘Hij doet me denken aan die van Bayern’

Justin Bijlow is blij met zijn nieuwe kans bij het Nederlands elftal. De doelman van Feyenoord werd door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de 34-koppige voorselectie voor de oefenwedstrijd tegen Spanje en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Polen. Bijlow beseft dat hij nog niet verzekerd is van een plek in de definitieve groep, maar is erop gebrand om daarin terecht te komen.

De doelman is dit seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord. Toch viel hij vorige maand buiten de boot: toen koos De Boer voor Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ) en Tim Krul (Norwich City) als opties onder de lat voor de interlands tegen Mexico (0-1 nederlaag), Bosnië-Herzegovina (0-0) en Italië (1-1). Zij maken nu weer deel uit van de voorselectie en uiteindelijk zal een van de vier keepers afvallen; op vrijdag 6 november maakt De Boer bekend wie dat is. Op de persconferentie van Feyenoord voorafgaand aan de Europa League tegen Wolfsberger AC van donderdagavond wordt Bijlow gevraagd naar zijn plek in de selectie.

Bijlow kreeg zondag na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2) te horen dat hij bij de voorlopige selectie zit. "Van Ramon ten Hove in de bus terug van Waalwijk. Het is natuurlijk mooi om te horen, maar het is pas de voorselectie. Volgende week wordt de definitieve selectie bekend gemaakt en dat is belangrijker dan de voorlopige selectie", erkent de keeper. "Of ik het had verwacht? Ik moet gewoon goed mijn best doen en dan zie ik vanzelf wel of ik erbij zit. Vóór de vorige interlandperiode heb ik gezegd dat ik toen misschien verwacht had dat ik in ieder geval bij de voorselectie zou zitten. Dat was niet het geval."

Ditmaal krijgt hij wel de kans van De Boer. "Nu is het mijn taak om bij de definitieve selectie te komen", weet Bijlow, die op de persconferentie een groot compliment ontvangt van zijn trainer Dick Advocaat. De oefenmeester vindt het 'logisch' dat zijn pupil is opgenomen. "Hij heeft voor een keeper alles wat je als keeper nodig moet hebben. Hij is snel, hij heeft reacties en komt z’n goal uit. Hij doet me altijd wat denken aan die keeper van Bayern München (Manuel Neuer red.) Bijlow is ontzettend fanatiek. Het is een baasje, daar houd ik wel van. Hij moet als doelstelling hebben dat hij de eerste keeper van het Nederlands elftal wordt. Of dat op korte termijn haalbaar is? Dat bepaalt de bondscoach."