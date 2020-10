Keihard oordeel over viertal Ajacieden; louter lof voor ‘beste speler’

In navolging van Johan Derksen is ook Henk Spaan niet bepaald te spreken over het optreden van Perr Schuurs tegen Atalanta. Volgens de columnist van Het Parool maakte de centrumverdediger een angstige indruk tegenover Duván Zapata. De Colombiaanse spits tekende na rust voor twee treffers namens Atalanta, waardoor Ajax uiteindelijk slechts genoegen moest nemen met een punt: 2-2.

Spaan neemt naast Schuurs nog een tweetal Ajacieden op de korrel. "En toen kwam Zakaria Labyad er ook nog in, nadat aankoop Sean Klaiber had laten zien dat hij in Europa niet kan meekomen", zo schrijft de Ajax-watcher in zijn analyse over het treffen met Atalanta van dinsdagavond. "Van Labyad wisten we het al. Over Schuurs zullen we het helemaal niet hebben. De nieuwe Matthijs de Ligt kwam een echte spits tegen die Zapata heette. Vandaar dat Schuurs maar vaak naar voren ging, op de vlucht voor Zapata."

Volgens Spaan was er aan de kant van Ajax ook 'goed nieuws': "Lassina Traoré speelde in veel opzichten aardig. Hij was sterk in duels, versierde een penalty en scoorde. Wat wil je nog meer? Winnen natuurlijk." Er volgt gelijk weer een kritische noot. "Of dat ooit zal kunnen met Dusan Tadic op tien, vraag ik me sinds dinsdag af. In tegenstelling tot Traoré was hij zwak in duels. Of hij een directe tegenstander had, was onbekend. Ik zag hem zelden achter een man aanlopen. De teamgenoot die dat allemaal moest oplossen was Ajax’ beste speler: Davy Klaassen." De middenvelder krijgt als rapportcijfer een 8 van Spaan.

Ondanks het volgens Spaan moeizame optreden tekende Tadic vanaf de strafschopstip voor de 0-1 van Ajax. Traoré wist nog voor het rustsignaal de voorsprong van de bezoekers te verdubbelen. In het eerste kwartier van de tweede helft trok de trefzekere Zapata de stand weer gelijk in Bergamo. Ajax staat derhalve na twee duels in de groepsfase van de Champions League op één punt.