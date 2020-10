Dagen Favre bij Dortmund lijken geteld; BILD presenteert drietal opvolgers

Het is nog maar de vraag of Lucien Favre ook volgend seizoen nog als hoofdtrainer aan Borussia Dortmund verbonden is. Volgens BILD is de kans groot dat de clubleiding van BVB het aflopende contract van de Zwitserse coach niet zal verlengen. De gezaghebbende Duitse krant voert gelijk drie mogelijke opvolgers van Favre in het Signal Iduna Park op.

Favre behaalt met Dortmund gemiddeld genomen 2,15 punt per wedstrijd, iets dat nog nooit eerder is gepresteerd door een trainer van de Duitse topclub. Desondanks is de ervaren oefenmeester niet bijster populair in Dortmund-kringen, zo benadrukt BILD. Favre wordt met name verweten dat hij de huidige nummer drie in de Bundesliga nog geen grote prijs heeft bezorgd. De Zwitser werd medio 2018 aangesteld door de clubleiding. Op bestuurlijk niveau zouden er steeds vaker twijfels zijn over de tactische keuzes van Favre. Daarnaast is er naar verluidt steeds meer ergernis over het statische voetbal dat op de mat wordt gelegd.

BILD velt vernietigend oordeel over Favre na uitspraak in interview

De coach van Borussia Dortmund komt steeds meer onder druk te staan. Lees artikel

BILD filosofeert reeds over mogelijke vervangers van Favre bij Dortmund. Op het driekoppige lijstje staat onder meer de naam van Marco Rose. De 44-jarige coach van Borussia Mönchengladbach was dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League op weg naar een regelrechte stunt tegen Real Madrid. In de slotminuten werd een comfortabele 2-0 voorsprong alsnog weggegeven: 2-2. Desondanks wordt Rose gezien als iemand die Dortmund weer attractief voetbal zou kunnen laten spelen.

De kandidatenlijst wordt verder aangevuld met Julian Nagelsmann, die RB Leipzig vorig seizoen naar de halve finale van de Champions League loodste, en Red Bull Salzburg-coach Jesse Marsch. Voornoemde trainers staan volgens BILD symbool voor voetbal met een hoge intensiteit, diepgang en spelers die constant in beweging zijn. Hierbij wordt verwezen naar het veotbal dat Dortmund speelde onder Jürgen Klopp, de huidige manager van Liverpool. Men probeerde Nagelsmann in het recente verleden al weg te halen bij TSG Hoffenheim. Hij koos echter in 2018 voor een contract bij RB Leipzig.