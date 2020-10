Robert Mühren beloond voor sterke periode; Nick Olij beste keeper

Robert Mühren is verkozen tot de Beste Speler van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller van SC Cambuur ontvangt daarom het Bronzen Kampioensschild. Nick Olij van NAC Breda mag het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper van de eerste periode in ontvangst nemen. Jong AZ-middenvelder Mohammed Taabouni (Beste Talent) en Ole Tobiasen van Almere City (Beste Trainer) zijn de overige prijswinnaars.

Het is de vierde keer dat Mühren het Bronzen Kampioensschild in ontvangst neemt. Vorig seizoen ontving hij deze prijs al als Beste Speler van de tweede periode, en als topscorer van de eerste en derde periode in het seizoen 2019/20. De uitslag is gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de supporters. Kaj de Rooij (NAC Breda), Issa Kallon (SC Cambuur) en Elías Már Ómarsson (Excelsior) waren de andere genomineerden.

Toptalent klopt hard op deur bij Jong AZ: ‘Hoop dat Arne dat ook zo ziet’

Lees hier ons interview met Mohammed Taabouni terug dat eerder deze maand verscheen. Lees artikel

Olij blijft bij de uitverkiezing zijn concurrenten Jay Gorter (Go Ahead Eagles), Sonny Stevens (SC Cambuur) en Stijn van Gassel (Helmond Sport) voor. De NAC-keeper won deze trofee ook al in de eerste periode van vorig seizoen. De achttienjarige Taabouni maakte de eerste periode veel indruk in het shirt van Jong AZ en is derhalve gekozen als grootste talent. Tobiasen bleef met Almere City ongeslagen in de eerste periode en is vanwege deze prestatie beloond.

De Bronzen Kampioensschilden worden voorafgaand aan de eerste volgende thuiswedstrijden uitgereikt. Wie de trofee krijgt als topscorer van de eerste periode is nog onbekend. Met nog een tweetal inhaalwedstrijden voor de boeg is het nog onbekend wie deze eretitel op zijn naam mag schrijven. Excelsior-aanvaller Ómarsson is met tien doelpunten de huidige topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Mühren staat op acht treffers, gevolgd door Sydney van Hooijdonk en Taabouni (7).