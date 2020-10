TOTO's tips: Feyenoord kan werken aan zelfvertrouwen in Europees verband

Komende donderdag staat, na een flinke reeks wedstrijden, in de Europa League alweer de volgende uitdaging te wachten voor Feyenoord: Wolfsberger AC. Hoewel Feyenoord al twintig duels op rij ongeslagen is in alle competities, speelden ze wel drie keer achter elkaar gelijk. Afgelopen weekend hadden de Rotterdammers zelfs de grootst mogelijke moeite met RKC Waalwijk: 2-2. Daarnaast liep aanvaller Nicolai Jörgensen opnieuw een blessure op. Gaat het ontbreken van een echte spits de Rotterdammers opnieuw opbreken, of blijven de drie punten eindelijk weer in De Kuip? In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op het Europese affiche.

Feyenoord en Wolfsberger AC ontmoeten elkaar voor het eerst op Europees niveau. Feyenoord speelde wel tweemaal eerder tegen een team uit Oostenrijk in de groepsfase van een Europees toernooi. FC Kärnten werd in het seizoen 2003/04 zowel thuis als uit verslagen in de UEFA Cup: 2-1 en 0-1. Een wedstrijd in eigen huis zou voor de Rotterdammers weinig problemen op moeten leveren. Slechts twee van de laatste tien thuisduels in de Europa League werden verloren door Feyenoord, tegen Fenerbahçe (0-1) en AS Roma (1-2). In deze tien wedstrijden behaalden de Rotterdammers bovendien vijf clean sheets.

Aan de andere kant van de medaille lijkt Feyenoord nog steeds veel moeite te hebben om tot scoren te komen. Feyenoord won slechts één van de laatste tien UEFA Europa League-duels (vijfmaal een gelijkspel en vier keer een nederlaag), en speelde dit seizoen al met 0-0 gelijk bij Dinamo Zagreb. Hoewel dat vooraf een prima resultaat leek, bleef er door een gemiste penalty en een aantal grote kansen toch een bittere nasmaak achter. De Rotterdammers kwamen zonder de penalty al tot een gecombineerd aantal van 1.2 Expected Goals, en hadden dus zeker een doelpunt mogen verwachten. Ligt het dan aan de vorm van Steven Berghuis? Hij nam de strafschop en lijkt het in Europese duels vaker moeilijk te hebben. Zo was hij in tien Europa League-duels voor Feyenoord pas één keer trefzeker: in De Kuip tegen Young Boys (1-1).

Dat we weinig doelpunten mogen verwachten lijkt niet erg opmerkelijk te zijn. Op Europees niveau vallen er zelden echt veel goals bij wedstrijden van Feyenoord. In de laatste dertien duels in de Europa League van Feyenoord werd er in slechts drie gevallen vaker dan twee keer gescoord. In totaal leverden deze 13 duels 26 doelpunten op, een gemiddelde van 2 per wedstrijd.

Veel lijkt Feyenoord niet te hoeven vrezen van Wolfsberger AC. De Oostenrijkers wachten inmiddels al zes duels op een overwinning in de Europa League, nadat het in september 2019 debuteerde in de Europa League met een ruime zege op Borussia Mönchengladbach (0-4). Sindsdien speelde de ploeg twee keer gelijk en liep het driemaal tegen een nederlaag aan. Ook in de eigen competitie draait het nog niet van harte. Dit seizoen werden vier van de vijf competitieduels verloren, met tussendoor slechts één zege, en met veertien doelpunten kreeg alleen FC Admira Wacker (zestien) meer doelpunten tegen in de Oostenrijkse Bundesliga. In de verloren duels moest de ploeg uit Wolfsberg telkens minimaal drie treffers incasseren. De perfecte mogelijkheid voor Feyenoord om weer eens aan het zelfvertrouwen te werken in Europees verband.

