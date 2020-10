Stroom aan coronabesmettingen PSV stelt Gerbrands voor groot raadsel

PSV wordt behoorlijk zwaar getroffen door de coronacrisis. Nick Viergever is alweer de negende selectiespeler die positief is getest op het coronavirus en de centrumverdediger mist hierdoor het Europa League-duel van donderdagavond met Omonia Nicosia. De strikte maatregelen die door de PSV-leiding zijn ingevoerd blijken dus niet erg goed te werken, zo blijkt ook uit de woorden van algemeen directeur Toon Gerbrands.

Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, meldt dat de spelers van PSV volgens Gerbrands 'geen flauw idee hebben hoe ze eraan zijn gekomen en aangeven dat ze alles en iedereen vermeden hebben'. Naast Viergever raakten eerder al Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe besmet met het coronavirus. Jordan Teze en Eran Zahavi, eveneens positief getest, zijn wél inzetbaar donderdag in Europees verband.

De zogeheten 'bubbel' die PSV hoopte te kunnen creëren om het coronavirus het hoofd te bieden lijkt niet te werken, zo concludeert ook Elfrink na gesprekken met verschillende spelers uit de A-selectie. "Toch is het lastig om spijkerharde conclusies te trekken. Als er eentje een verkeerde deurklink aanraakt, kan het voor een groep al foute boel zijn", aldus de verslaggever van de regionale krant op Twitter. Verschillende gebruikers stellen vervolgens vraagtekens bij het nut van een bubbel en bij de naleving hiervan door spelers.

De interlandperiode in oktober is wellicht de bron van de coronaproblemen. Teze en Zahavi, die respectievelijk uitkwamen voor Jong Oranje en de nationale ploeg van Israël, werden kort na terugkeer in Eindhoven positief getest. In november staan er wederom verschillende interlands op het programma. Ondanks de aanhoudende coronaproblemen heeft de UEFA het speelschema van volgende maand nog niet geschrapt.