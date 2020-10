PSV houdt slechts vier verdedigers over na nieuwe coronabesmetting

Nick Viergever is positief getest op het coronavirus. De verdediger van PSV moet daardoor de wedstrijd van donderdag (21.00 uur) in de groepsfase van de Europa League aan zich voorbij laten gaan. De centrumverdediger verblijft in quarantaine en reist niet mee naar Cyprus, waar de ploeg van trainer Roger Schmidt zal aantreden tegen Omonia Nicosia.

De positieve test van Viergever komt zeer ongelegen voor PSV. Schmidt moet het donderdag ook al stellen zonder Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe. Zij kunnen allemaal niet spelen vanwege coronabesmetting. De Eindhovenaren melden via de officiële kanalen dat er ook een staflid in quarantaine is geplaatst vanwege een positieve coronatest. Om wie het gaat is onbekend.

Volledige selectie van PSV:

Keepers: Mvogo, Unnerstall, Müller

Verdedigers: Boscagli, Max, Teze, Luis Felipe

Middenvelders: Sangaré, Hendrix, Ihattaren, Fein, Mauro Júnior, Götze, Thomas, Kjölö, Ledezma

Aanvallers: Zahavi, Malen, Madueke, Saibari