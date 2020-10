Benzema gaat viraal: tv-station pikt schaamteloze woorden over Vinicius op

Real Madrid slaagde er dinsdagavond ternauwernood in om een nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach te voorkomen. Het Champions League-duel eindigde in een 2-2 gelijkspel, door doelpunten van Karim Benzema en Casemiro in de slotfase. Uit een video die via de Franse televisiezender Téléfoot is opgedoken, blijkt dat er tijdens het duel de nodige onderlinge onvrede heerste binnen de selectie van Real Madrid.

Op een video vanuit de catacomben van het Borussia-Park is te zien hoe Ferland Mendy en Karim Benzema samen de kleedkamer uit komen, gevolgd door Federico Valverde, Thibaut Courtois en Vinícíus Júnior. Benzema zegt tegen Mendy in het Frans: "Speel de bal naar mij. On my momma. Vinícíus speelt tegen ons.” Vinícíus loopt achter Benzema en Mendy en staat in principe binnen gehoorafstand. De Franse spits weet echter dat de Braziliaanse aanvaller hem niet kan verstaan en denkt dat verder niemand hem kan horen. Vinícíus werd twintig minuten voor tijd vervangen door Eden Hazard.