Italiaanse media delen drie onvoldoendes uit bij Ajax: ‘Hij danst te weinig’

Ajax moest dinsdagavond op bezoek bij Atalanta in de tweede groepswedstrijd van de Champions League genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Aan de zijde van de Amsterdammers maakten Lassina Traoré en Antony indruk op de Italiaanse media. Toch wordt Dúvan Zapata, die met twee doelpunten in de tweede helft de 0-2 voorsprong van Ajax wegwerkte, in Italië gebombardeerd tot man van de wedstrijd.

De Italiaanse tak van Eurosport deelt een 7 uit aan Antony, terwijl Traoré een 7,5 krijgt. “Hij is een kapstok, maar weet ook hoe hij met reageren”, valt er te lezen over Traoré. Van Calciomercato krijgt Antony een hoger cijfer dan de spits: een 8 om een 7,5. “Antony was overal, hij schakelt constant tussen de aanval en de verdediging. Dat hij geen doelpunt maakte, kwam doordat Marco Sportiello (de doelman van Atalanta, red.) dit meerdere keren voorkwam. Uiteindelijk verliet hij op een brancard het veld, terwijl er geapplaudisseerd werd.”

Ook Tuttomercatoweb geeft een hoger cijfer aan Antony. De Braziliaanse aanvaller komt er vanaf met een 7, terwijl het optreden van Traoré met een 6,5 beoordeeld wordt. “Al na enkele minuten spelen af hij het eerste signaal af met een schot op doel. Hij speelde heel goed en was lastig te verdedigen”, klinkt het. Overigens krijgt ook Dusan Tadic over het algemeen een goede beoordeling in Italië, van Eurosport (een 6,5), Calciomercato (een 7), Tuttomercatoweb (een 6,5) en StadioNews (een 7).

De onvoldoendes aan de zijde van Ajax worden uitgedeeld aan de verdedigers. Zo krijgt Noussair Mazraoui een 5 van Eurosport. “Voor zijn wissel had hij eigenlijk zijn tweede gele kaart verdiend”, stelt het Italiaanse medium. Calciomercato deelt daarentegen een 5 uit aan Perr Schuurs en Daley Blind. “Hij danst een beetje te weinig”, schrijft men over Schuurs. Volgens Calciomercato ging Blind in de fout bij beide tegendoelpunten. “Hij heeft persoonlijkheid en ervaring, tot hij Zapata tegenkwam die accelereerde.”

Zapata is volgens de Italiaanse media zonder twijfel de man van de wedstrijd, want van ieder medium krijgt hij minimaal een 8 voor zijn optreden tegen Ajax. La Gazzetta dello Sport zag ‘geen aarzelingen’ bij Zapata, Tuttomercatoweb noemt hem een ‘sluipmoordenaar’, de Corriere dello Sport stelt dat de Colombiaanse spits Atalanta bij de hand nam en Sky Italia concludeert dat hij met de dubbelslag ‘ook steeds beslissender wordt in Europa’.

“We hebben veel spirit laten zien. Ik heb veel doelpunten gemaakt in mijn carrière, maar deze zijn heel belangrijk. Het team groeit, door onze trots wilden we diep gaan toen het moeilijk werd”, geeft Zapata na afloop te kennen in gesprek met Sky Italia. “Na de eerste helft waren we ons bewust van het feit dat we goed speelden, maar dat we net een beetje geluk en geduld nodig hadden om te scoren. Dat is na rust gelukt en we waren in de slotfase zelfs nog dicht bij het derde doelpunt.”

“We hadden nog nooit tegen Ajax gespeeld, dus ik was benieuwd hoe we het zouden doen”, voegt Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini toe. “Ze hebben een snelle voetbalstijl, met veel techniek. Het was een belangrijke test voor ons, beide ploegen spelen op een riskante manier. Als er ruimte komt, ontstaan er wat risico’s. Het is duidelijk dat de beslissende pass bij ons beter moet, dat maakt het verschil in dit soort wedstrijden. We moesten dealen met de impact van hun aanvallen.”