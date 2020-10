Bartomeu brengt groot nieuws bij afscheid Barcelona; Tebas geeft trap na

Mocht de Super League er in de nabije toekomst daadwerkelijk komen, dan is het zeker van in ieder geval één deelnemer: Barcelona. Josep Maria Bartomeu kondigde dinsdag zijn vertrek aan als voorzitter van de Spaanse topclub en tijdens zijn toespraak meldde hij dat de club aan het begin van deze week de aanbieding heeft geaccepteerd om in de Super League te spelen.

“Ik kan spectaculair nieuws bekendmaken”, aldus de vertrekkend voorzitter. “We hebben maandag een aanbieding geaccepteerd om in de toekomstige Europese Super League te spelen. Daarmee garanderen we de financiële stabiliteit van de club.” Dat was niet het enige nieuws dat Bartomeu naar buiten bracht: “We hebben ook het toekomstige format voor het WK voor clubs geaccepteerd."

Speculaties over een nieuwe Europese clubcompetitie gaan al langer de ronde. De Super League is een nog niet bestaand format en moet de vervanger worden van de Champions League. Topclubs uit Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk moeten gaan deelnemen aan het toernooi en degradatie is onmogelijk. Veel Europese topclubs staan achter de komst van de Super League, terwijl er ook veel tegenstanders zijn van het idee. De rijkste clubs lopen op deze manier namelijk nog verder weg van de rest.

De aankondiging van Bartomeu zorgde voor een felle reactie van Javier Tebas, voorzitter van LaLiga. “Een ongelukkig statement van Bartomeu op zijn laatste dag bij Barcelona over een zwakke, denkbeeldige competitie”, schrijft hij op Twitter. “Dit bevestigt maar weer eens dat hij niets weet over de voetbalindustrie. Een triest einde voor een voorzitter met veel successen, maar de laatste tijd veel te veel fouten.”