Kamp Elia is speculaties beu en wijst naar ‘dramatisch privé-nieuws’

Eljero Elia moet tot dusver genoegen nemen met een bijrol bij FC Utrecht. Trainer John van den Brom heeft tegenover Voetbal International aangegeven dat hij ‘nog niet de Elia heeft gezien waarmee hij bekend is’. Zaakwaarnemer Frank Schouten legt tegenover het weekblad uit dat er goede redenen zijn waardoor Elia nog niet in zijn beste vorm steekt. De buitenspeler miste twee weken doordat hij besmet was met het coronavirus, terwijl hij privé ook nog eens hard geraakt werd. Zijn dochter kwam door een ernstige ziekte namelijk terecht op de intensive care.

Het kamp Elia vindt het vreemd dat Van den Brom ervoor kiest om naar buiten toe uit te spreken dat ze de Elia willen zien waar zij bekend mee zijn. “Maar FC Utrecht weet heel goed dat het niet alleen gaat over 'het soms nog niet laten zien'. De club heeft volledig gelijk dat het bepalend is wanneer je iemand gaat inpassen in een team. Maar dan gaat het wel om het volledige verhaal”, vertelt de belangenbehartiger van de 33-jarige buitenspeler, die dinsdagavond in de basis stond bij FC Utrecht in de bekerwedstrijd tegen FC Dordrecht (2-4 winst). Elia leverde de assist op de 0-1 van Bart Ramselaar en werd een kwartier voor tijd vervangen door Moussa Sylla.

V/d Brom ontkracht verhalen over Elia en legt uit waarom hij zelden speelt

Schouten legt uit dat Elia op 5 augustus nog in de achtste finale van de Europa League speelde met Istanbul Basaksehir, waarna hij twee weken later voor FC Utrecht tekende. “Vanaf 1 september zat Eljero twee weken ziek thuis. Hij kon en mocht helemaal niets doen”, doelt Schouten op de coronabesmetting. “Kort nadat hij weer op het trainingsveld stond, kregen hij en zijn vrouw dramatisch privé-nieuws te verwerken. Ook dat heeft er een aantal weken flink ingehakt bij het gezin. Door deze opeenstapeling van trieste zaken heeft Eljero vast mindere trainingen gehad en al maanden geen negentig minuten kunnen spelen. Maar dat is toch volledig verklaarbaar?”

Elia heeft zich vooralsnog niet uitgesproken over de situatie. Volgens Schouten heeft de aanvaller ook niet op de deur geklopt bij Van den Brom. “Maar dat lijkt me toch wel verklaarbaar na al deze ellende. Eljero heeft gekozen voor FC Utrecht én John van den Brom, omdat die precies weet hoe met spelers van het kaliber Eljero aan de slag te gaan”, aldus de zaakwaarnemer. “We gaan ervan uit dat het snel goed komt. Het is ook in het belang van FC Utrecht dat ze Eljero snel daar krijgen waar iedereen hem graag wil zien, want ze gaan hem nog hard nodig hebben de komende periode.”