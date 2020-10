Ten Hag uiterst lovend over ‘kerel’: ‘Dat was precies wat we nodig hadden’

Ajax-trainer Erik ten Hag zorgde voor een verrassing door Lassina Traoré in de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-2) in de spits te posteren. De spits, afgelopen zaterdag in de met 0-13 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo nog goed voor vijf doelpunten, betaalde het vertrouwen van zijn trainer terug, want hij was bij beide treffers in Bergamo betrokken. Ten Hag laat zich na afloop lovend uit over Traoré.

Traoré werd na een halfuur spelen gevloerd door Robin Gosens, waarna de bal op de stip ging en Dusan Tadic Ajax op voorsprong bracht. Acht minuten later verdubbelde de spits zelf de marge, al verdween die voorsprong na rust door twee doelpunten van Dúvan Zapata. “Hij was supersterk, precies wat we nodig hadden”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Ten Hag. “Ik vond hem heel goed spelen. Als ik hem vergelijk met vorig jaar tegen Getafe...”

Traoré speelde vorig seizoen in de heenwedstrijd van de tweede ronde van de Europa League tegen Getafe 67 minuten mee en kon daarin geen potten reken. Ajax verloor die wedstrijd in Spanje met 2-0. “Toen was het echt nog een jongetje, maar tegen Atalanta heeft Lassina als een kerel gespeeld. Dat was precies wat we in deze wedstrijd nodig hadden. Hij heeft het uitstekend ingevuld en we hebben meerdere keren wat gecreëerd omdat hij ons aanspeelpunt was en we zo konden doorvoetballen.”

“Het ging goed, hij is een goede speler en ik ben blij dat hij gescoord heeft”, zegt Tadic over het spel van Traoré in gesprek met Ajax TV. De Servische aanvaller was teleurgesteld met het gelijkspel in Bergamo. “Ja, natuurlijk. We wilden drie punten. Bij rust stond het 0-2 en was alles in orde, maar daarna kregen we té snel de goals tegen. Ik weet niet precies wat er gebeurde, ik moet die doelpunten nog even terugkijken. Maar als we de bal verliezen, dan moeten we écht sneller omschakelen om onze verdediging te helpen.”

“Ze zeggen altijd dat 2-0 of 0-2 de gevaarlijkste stand is die er is, dus spraken we in de rust af dat we hetzelfde wilden blijven spelen en op zoek wilden gaan naar de derde goal. Dan maak je het makkelijker voor jezelf. Maar in plaats daarvan kregen zij het geloof dat ze konden scoren”, gaat Tadic verder. “Atalanta is een goede tegenstander, maar wij moeten gróter denken. Niet tevreden zijn, altijd méér willen: dat is de Ajax-mentaliteit. Ik denk ook dat we nog beter kunnen.”

“Ik denk dat zij wel nét iets anders uit de kleedkamer kwamen. Desondanks moeten wij de 0-3 maken. Dan is het klaar, maar dat verzuimden we”, analyseert Davy Klaassen voor de camera van SBS6. De middenvelder baalt van de manier hoe de twee door Dúvan Zapata aangetekende tegendoelpunten tot stand kwamen. “Het zag er wat te makkelijk uit bij ons. Ze kwamen er te simpel doorheen, dat mag niet. Al weten we natuurlijk dat Zapata een goede spits is, hij is telkens aanspeelbaar. Maar toch: dit was onnodig.”