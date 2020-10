Kranten focussen op één man na Atalanta - Ajax: ‘Hij had ruzie met de bal’

Ajax liet dinsdagavond een overwinning op Atalanta in de tweede groepswedstrijd van de Champions League uit de handen glippen. De Amsterdammers kwamen in Bergamo op een 0-2 voorsprong, maar gaven die na rust uit handen en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De ochtendkranten zagen dat Ajax in Italië uiteindelijk niet meedogenloos genoeg was.

De Telegraaf besteedt speciale aandacht aan Lassina Traoré, die na zijn vijf treffers in het met 0-13 gewonnen uitduel met VVV-Venlo ook tegen Atalanta aan de aftrap mocht verschijnen. “In het Stadio Atleti Azzurri d’ Italia zou moeten blijken dat de aanvaller uit Burkina Faso ook zijn (meer)waarde tegen grotere tegenstanders op een hoger platform kan hebben”, schrijft de krant. “Wie van de genodigden of de pers het stadion na 25 minuten zou hebben verlaten of thuis zijn tv zou uitzetten, had die vraag ongetwijfeld met ’nee’ beantwoord. De spits had ruzie met de bal en verloor ondanks zijn indrukwekkende postuur elk duel.”

“Maar na 45 minuten spelen in de in het voorjaar door het coronavirus geteisterde stad was Traoré wel ’gewoon’ bij twee treffers betrokken”, zo vervolgt men. Na een overtreding van Robin Gosens op Traoré kon Dusan Tadic vanaf elf meter de openingstreffer binnen schieten, terwijl de spits zelf de marge wist te verdubbelen. Volgens De Telegraaf had Ajax-trainer Erik ten Hag na rust misschien moeten kiezen voor een ‘evenwichtiger middenveld’, omdat de 0-2 voorsprong uiteindelijk uit handen werd gegeven. “Uiteindelijk pakte Ajax het punt waar het vooraf misschien wel voor had getekend.”

Het Algemeen Dagblad haalt een moment in de blessuretijd van de eerste helft aan, waarop Hans Hateboer zijn ongenoegen liet blijken na een zinloze lange bal van doelman Marco Sportiello. “Zijn Atalanta had in het eerste half uur namelijk het initiatief - hetgeen volgens Ten Hag de sleutel tot een triomf was - en ook de grootste kansen”, zag het ochtendjournaal. Er wordt gesteld dat het spel van Ajax tot de openingstreffer ‘niet overhield’. “De bal bleef amper in de ploeg en de omzettingen van Erik ten Hag, vooral bedoeld om Atalanta niet in de aanvallende kracht te laten komen, sorteerden weinig effect. Zo oogde Antony op de rechterkant niet comfortabel en hield Ajax de bal nauwelijks in de ploeg.”

Ondanks dat het vertrouwen bij Ajax groeide, zag de krant Ajax na rust instorten. “Atalanta rook steeds meer bloed en de dynamische en onvermoeibare ploeg van Gasperini kon keer op keer opduiken en moest dat bekopen met de onvermijdelijke gelijkmaker. Opnieuw was het de beresterke Zapata die bij de tweede paal kon afdrukken”, zo luidt de conclusie. “Ajax, al twee jaar ongeslagen op vreemde bodem in de Champions League, verlengde die fraaie uitreeks en houdt hoop op overwintering, maar liet gezien de ruststand een uitgelezen kans liggen om de poule op de kop te gooien.”

“Het mooie, het bijzondere van Ajax blijft de flair, de lust tot aanvallen, de durf, het combinatiespel dat voetbal tot zo’n fijn, rustgevend, vreugdevol spel kan maken, terwijl voor het goede te weinig lukte”, zo opent de Volkskrant. De krant stelt dat Ajax niet meer dezelfde spelers als twee jaar geleden heeft, maar zag wel flitsen van het spel uit de succesvolle Champions League-campagne. “Groter is de kwetsbaarheid, die zich dinsdag uitte in spelers die te gemakkelijk de bal verspeelden, wat tot kilometers onnodig loopwerk leidde, en in een defensie die piepte en kraakte.”

Ook de Volkskrant licht Traoré uit. “Een krachtige spits. Geen geweldige technicus, geen man die de bal langdurig vasthoudt, een spits zelfs die twijfels oproept over zijn plafond. Maar wel een werker, een snelle kerel, een bezeten prof, met zijn kleurrijke zweetbandje in groen, geel en rood, waarmee hij zijn straatarme vaderland Burkina Faso op de kaart zet”, zo klinkt het. Ook Trouw heeft positieve woorden over voor de spits.

“De negentienjarige spits uit Burkina Faso lijkt zo de discussie over de spitspositie bij Ajax voorlopig te beslechten. Ten Hag bekende onlangs dat hij deze zomer graag nog een topspits had willen aantrekken, maar door de coronacrisis moet zelfs Ajax op de centen passen. In Labyad dacht Ten Hag het alternatief te hebben, maar de robuuste en balvaste Traoré pakte de kansen die hij kreeg”, schrijft Trouw, dat kopt dat ‘Mokumse bravoure’ Ajax een gelijkspel heeft opgeleverd waarmee de Amsterdammers tevreden mogen zijn.