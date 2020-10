Kijk hier de samenvatting van Atalanta - Ajax in de Champions League

Ajax hield dinsdagavond een punt over aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Atalanta. De ploeg van coach Erik ten Hag gaf een 0-2 voorsprong weg in Bergamo en speelde met 2-2 gelijk. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Kijk hier de samenvatting van Atalanta - Ajax in de Champions League