Ten Hag laat zich uit over blessure Antony: 'We zijn geen pussy's'

De blessure van Antony lijkt mee te vallen, zo heeft Ajax-trainer Erik ten Hag dinsdagavond gezegd na het 2-2 gelijkspel tegen Atalanta in de groepsfase van de Champions League. De Braziliaan verliet het veld per brancard na een harde overtreding van Ruslan Malinovsky. Hij lijkt met de schrik vrij te komen. “Hoewel het een ernstige overtreding was en de nopafdrukken aan de zijkant van zijn kuitbeen en enkel staan”, zo wordt Ten Hag geciteerd door De Telegraaf.

Antony ging met veel pijn naar de grond na de overtreding van de Atalanta-middenvelder. Malinovsky werd voor zijn actie door scheidsrechter Damir Skomina bestraft met een gele kaart. “Ik heb wel meerdere zware overtredingen gezien”, reageert Ten Hag tegenover het clubkanaal. “Dit is het hoogste niveau en we zijn ook geen pussy’s. Wij spelen als mannen en dan moet je strijden. Uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter de grens. De grens werd in dit geval ver opgerekt, dan moet je daar mee omgaan als ploeg.”

De Ajax-trainer is niet tevreden met het gelijkspel. Hij zag zijn ploeg een 0-2 voorsrong uit handen geven. Door twee doelpunten van Duván Zapata kwam Atalanta langszij. “We hebben één punt uit twee wedstrijden, maar hadden er meer moeten hebben. We hadden onszelf meer moeten belonen. Het is duidelijk dat we gevochten en gestreden hebben. Als je op 0-2 komt, moet je het slimmer uitspelen", aldus Ten Hag.

"We doen onszelf tekort”, vervolgt de trainer. “Niemand komt je iets brengen in de Champions League. We hebben het nagelaten, ondanks veel goede dingen die ik heb gezien. Daar kunnen we zeker mee verder. We zitten in de race, maar hadden er veel beter voor kunnen staan. Dat is geweest, we moeten leren van onze fouten. Dat heb ik de ploeg net wel verweten, dat we boos moeten zijn als we met 0-2 voor staan."