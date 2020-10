Derksen vernietigend na Atalanta - Ajax: ‘Hij viel hier volledig door de mand’

Ajax moest dinsdagavond in de tweede groepswedstrijd van de Champions League op bezoek bij Atalanta genoegen nemen met een punt na een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers kwamen voor rust nog op een 0-2 voorsprong, maar zagen deze marge na rust door twee doelpunten van Dúvan Zapata verdwijnen. Johan Derksen laat zich in de studio van SBS6 uiterst kritisch uit over het spel van Perr Schuurs, die volgens de analist ‘door de mand viel’.

“Wim (Kieft, red.) zat zich te ergeren aan al dat balverlies, dan komt dat centrum in één-tegen-één-situaties te staan. Blind kan niet zo goed verdedigen en Schuurs kan het helemaal nog niet aan. Dan gaat er wat mis. Schuurs was vandaag overal te laat mee, die heeft zijn tegenstander alleen maar op zijn rug gezien”, zo begint Derksen zijn analyse. Mede-analist Wim Kieft neemt het in eerste instantie nog op voor Schuurs.

“Schuurs moest ook op een gegeven moment... Gravenberch kon het niet belopen. Die verliest ‘m voorin op de zestien, wat ik redelijk naïef vind van een controlerende middenvelder. Hij moet dan negentig meter terugsprinten, het hele middenveld ligt open. Dan vraag ik me af wie hem coacht. Is dat Blind of Tadic? Het is heel naïef, je staat voor in een Europese wedstrijd...”, is Kieft in eerste instantie kritisch over de rol van Ryan Gravenberch bij het tweede tegendoelpunt. Na een dieptepass van Mario Pasalic troefde Zapata Daley Blind af in een sprintduel, waarna hij de bal kiezelhard in de linkerkruising vuurde.

“Je ziet dat Blind eigenlijk vooral in de opbouw heel goed is op die positie”, gaat Derksen verder. “Die heeft een sterke voorstopper naast zich nodig, om hem te corrigeren. Schuurs is goed in de Nederlandse competitie, maar die viel hier volledig door de mand. Hij kon die spits helemaal niet aan. Dan zie ik hem twee keer met de bal aan de voet in het strafschopgebied van de tegenstander opduiken, dan denk ik: wat doe je daar? Zorg jij nou dat je je man afstopt.”

Als presentatrice Hélène Hendriks vraagt of Schuurs ‘te licht is bevonden’, antwoordt Derksen dat hij ‘een beetje door het ijs is gezakt’. “De Ligt was net zo oud of net zo jong als Schuurs, die kon je één-tegen-één laten spelen. Hij was in de lucht beresterk en had een goede tackle. Ik miste dat allebei bij Schuurs, je moet concluderen dat de linksback van Ajax de enige is die af en toe een kopduel wint. En dat is nog de kleinste daar achterin!”, wijst Derksen op Nicolás Tagliafico. “We zien Schuurs tegen VVV spelen en dan ziet het er allemaal leuk uit, maar nu zie je pas wat hij allemaal tekort komt. Dan is Blind plotseling ook een kwetsbare speler, want die kan niet zo goed verdedigen."