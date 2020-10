Antony per brancard van het veld: ‘Dit is grotemensenvoetbal’

Ajax moet vrezen voor een blessure van Antony. De Braziliaanse buitenspeler werd dinsdag in de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-2) in de slotfase hard geraakt door Atalanta-middenvelder Ruslan Malinovsky. De talentvolle aanvaller schreeuwde het uit van de pijn en kon de wedstrijd niet uitspelen; hij verliet het veld per brancard.

Antony probeerde de bal op te pikken in blessuretijd, maar Malinovsky was hetzelfde van plan. De twee spelers kwamen hard in een duel en de Atalanta-speler raakte Antony op zijn been. De Ajacied ging met veel pijn naar de grond bij zijn debuut in de Champions League. Malinovsky werd voor zijn actie door scheidsrechter Damir Skomina bestraft met een gele kaart. Het is de tweede speler die Ajax-trainer Erik ten Hag ziet uitvallen in de Champions League, want vorige week raakte Mohammed Kudus geblesseerd aan zijn knie. De Ghanese middenvelder annex aanvaller staat maanden buitenspel.

Johan Derksen ziet charge op Antony: 'Dat is in Italië normaal'

“Die Italianen gaan er natuurlijk wel stevig in”, reageert Wim Kieft bij de analyse na afloop bij SBS6. Presentatrice Hélène Hendriks geeft aan het een rode kaart te vinden. Johan Derksen heeft daar zijn twijfels over. “Nou, dat weet ik niet. Dit is grotemensenvoetbal.”

Kieft geeft aan dat het een ‘forse’ overtreding is. “Die jongen die op rechts speelde had ook een paar stevige tackles”, aldus Derksen. “In Nederland kijken we daar van op. Maar dat is in Italië normaal. Daar pakken de verdedigers je hartstikke hard aan. Dat is natuurlijk wel een leermoment voor zo’n jonge ploeg.”