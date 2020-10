Kevin De Bruyne geeft Manchester City glans in Marseille

Manchester City heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Na de 3-1 overwinning op FC Porto waren the Citizens dinsdag met duidelijke cijfers te sterk voor Olympique Marseille: 0-3. Kevin De Bruyne begon na een wekenlange afwezigheid weer vanuit de basis en was met twee assists van grote waarde voor de Premier League-club.

Waar het team van manager Josep Guardiola op stoom is in het milardenbal, wil het in de competitie nog niet vlotten. Afgelopen zaterdag werd opnieuw puntenverlies geleden, deze keer tegen West Ham United (1-1). In dat duel maakte Kevin De Bruyne zijn rentree nadat hij weken aan de kant stond met een spierblessure. Dinsdag startte hij tegen Marseille, waar Kevin Strootman de hele wedstrijd op de bank zat, vanuit de basis en hij bewees direct zijn waarde. De Belg stond na achttien minuten spelen aan de basis van het openingsdoelpunt. Met een fraaie assist bood hij Ferran Torres een niet te missen kans: 0-1.

Manchester City was de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in om de score verder uit te breiden. Marseille hield hierdoor hoop op een goed resultaat, maar daar kwam een kwartier voor tijd een einde aan. Na een vlot lopende aanval over de linkerflank kwam de bal in het strafschopgebied voor de voeten van Ilkay Gündogan, voor wie het een koud kunstje was om de marge op twee te brengen. Vijf minuten later gooide Manchester City de wedstrijd definitief in het slot met een prachtig doelpunt.

Met nog tien minuten op de klok was het balbezit voor de bezoekers. City bouwde op en werd gevaarlijk na een tempoversnelling van De Bruyne. Hij ging de combinatie aan met Rihad Mahrez en zag Gündogan vrijstaan bij de tweede paal: 0-3. De thuisploeg legde zich neer bij de nederlaag en blijft op nul punten staan, daar Olympiacos vorige week met 1-0 te sterk was. Volgende week krijgt Manchester City bezoek van Olympiacos; Marseille neemt het dan op tegen FC Porto.