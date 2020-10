Real Madrid voorkomt met wonderbaarlijke ontsnapping negatief clubrecord

Real Madrid heeft ternauwernood een negatief clubrecord voorkomen. De Koninklijke stevende op bezoek bij Borussia Mönchengladbach op zijn vierde Champions League-nederlaag op rij af, maar voorkwam in de absolute slotfase dat er verloren werd. Door doelpunten van Karim Benzema en Casemiro werd een door treffers van Marcus Thuram tot stand gekomen 2-0 achterstand weggewerkt en eindigde het duel in 2-2.

Real Madrid won afgelopen zaterdag El Clásico in het Camp Nou met 1-3 van Barcelona en ten opzichte van dat duel had trainer Zinédine Zidane in Duitsland slechts één wijziging doorgevoerd. Lucas Vázquez nam op de rechtsbackpositie de plaats van Nacho over. De Koninklijke kende vorige week een belabberde start van de groepsfase van de Champions League, toen er met 2-3 verloren werd van Shakhtar Donetsk. Opponent Borussia Mönchengladbach opende de campagne in het miljardenbal met een 2-2 gelijkspel tegen Internazionale.

Die Fohlen leken na de eerste helft opnieuw op weg naar een goed resultaat tegen een van de op papier topploegen uit de poule. De eerste mogelijkheid van het duel was nog wel voor de bezoekers, toen Benzema over het doel van Borussia Mönchengladbach-doelman Yann Sommer schoot. Maar na 45 minuten spelen stond er een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord. Met ruim een halfuur op de klok vond Alassane Plea Marcus Thuram in het strafschopgebied, die uit de rug van Vazquez was weggelopen en met een snoeihard schot Real Madrid-doelman Thibaut Courtois kansloos liet.

Na rust was de eerste mogelijkheid voor Real Madrid, maar Vinícíus Júnior schoot naast. De Madrilenen kregen een kwartier na rust echter een flinke tik te verwerken toen Borussia Mönchengladbach de marge verdubbelde. Courtois redde aanvankelijk nog op een inzet van Plea, maar was kansloos toen Thuram de bal onbedreigd voor een leeg doel voor het intikken kreeg. Er werd door Real Madrid geappelleerd voor buitenspel, alleen werd dit opgeheven door Ferland Mendy.

Met het inbrengen van Eden Hazard, die voor het eerst in 81 dagen weer op het veld stond, hoopte Zidane zijn ploeg terug te kunnen brengen in de wedstrijd. De Belgische aanvaller was een kwartier voor tijd dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Met nog drie minuten te gaan, kwam Real Madrid tóch terug in de wedstrijd. Casemiro kopte een verre voorzet terug en zag Benzema de bal van dichtbij tegen de touwen werken. De Braziliaanse middenvelder was in de derde minuut van de blessuretijd zelf de maker van de 2-2, nadat Sergio Ramos een voorzet van Luka Modric voor zijn voeten kopte.

Real Madrid heeft zodoende slechts één punt uit de eerste twee groepswedstrijden van de Champions League, maar voorkomt wel een negatief clubrecord. Na eerder van Shakhtar Donetsk (2-3) en Manchester City (1-2 en 2-1) te hebben verloren, had de vierde Champions League-nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach een historisch dieptepunt betekend. De Koninklijke kon dit dus ternauwernood afwenden, maar zal in de resterende vier groepsduels wel alle zeilen moeten bijzetten om nog te kunnen overwinteren in het miljardenbal.