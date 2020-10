Atlético Madrid herstelt zich van flinke dreun tegen Bayern München

Atlético Madrid heeft zich enigszins hersteld van de dreun tegen Bayern München in de eerste groepswedstrijd van de Champions League. Zes dagen na de 4-0 nederlaag in Beieren was het team van Diego Simeone met 3-2 te sterk voor RB Salzburg. Joao Félix was met twee treffers belangrijk voor Atlético, dat dinsdagavond pas voor de vierde keer in 35 Champions League-thuisduels onder leiding van Simeone meer dan één tegengoal om de oren kreeg. Daar slaagden eerder alleen Benfica (2015), Chelsea (2017) en Juventus (2019 in.

RB Salzburg startte beter aan de wedstrijd in Madrid, maar Atlético begon te domineren naarmate de eerste helft vorderde. Het aluminium stond een openingstreffer van los Colchoneros na een kwartier spelen in de weg: de omhaal van Joao Félix in het strafschopgebied eindigde op de lat. Pogingen van Luis Suárez en Stefan Savic misten precisie en uiteindelijk viel na 29 minuten spelen alsnog de 1-0. Een krachtig schot van Marcos Llorente was te machtig voor Cican Stankovic.

Luttele minuten later kwam Salzburg goed weg: zowel Joao Félix als Llorente had de 2-0 op zijn schoen, maar de pogingen gingen naast het doel van Stankovic. Ook Suárez en Koke faalden in de afronding en dat daar moest een hoge prijs voor worden betaald. Na balverlies van Héctor Herrera op een gevaarlijke plek kon Jan Oblak niet voorkomen dat een eerste inzet van Dominik Szoboszlai de 1-1 betekende.

Twee minuten na rust viel ook nog eens de 1-2. Felipe kon een voorzet van Andreas Ulmer niet geheel onschadelijk maken, waarna de vrijstaande Mergim Berisha bij de tweede paal kon scoren. De voordelige marge van de Oostenrijkers bleef slechts vijf minuten staan. Na een pass van Ángel Correa kon Joao Félix oog in oog met Stankovic de 2-2 maken.

Atlético kreeg in het restant van het duel de nodige kansen om het duel in zijn voordeel te beslissen. Joao Félix schoot tweemaal nipt over het doel en dat gold ook voor Llorente. Stankovic redde daarna uitstekend op een inzet van Koke, maar hij kon niet voorkomen dat het team van Simeone in de slotfase toch een derde keer toesloeg. Een schot van Joao Félix eindigde in de rechterhoek buiten bereik van Stankovic: 3-2.