Blessure Fabinho grote domper voor Liverpool bij zege op Midtjylland

Liverpool heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Na een 0-1 overwinning op Ajax was het team van manager Jürgen Klopp dinsdagavond op Anfield met 2-0 te sterk voor FC Mydtjylland. Ondanks de overwinning houdt men bij Liverpool gemengde gevoelens over aan het duel, daar Fabinho in de eerste helft geblesseerd uitviel.

Klopp koos ervoor om Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino op de bank te houden. In de voorhoede koos de trainer voor Diogo Jota, Takumi Minamino, Xherdan Shaqiri; Divock Origi. Door de afwezigheid van de geblesseerden Virgil van Dijk en Joel Matip startte Fabinho opnieuw centraal in de achterhoede, maar de Braziliaans international moest het duel na een halfuur staken. De verdediger liep een hamstringblessure op en kon niet verder, al kon hij het veld wel op eigen kracht verlaten. De spoeling is dun in de achterhoede bij the Reds en dus kwam de negentienjarige Rhys Williams binnen de lijnen. Midtjylland was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt, maar de inzet van Anders Dreyer werd onschadelijk gemaakt door Alisson.

Na 45 minuten spelen koos Klopp ervoor om Georginio Wijnaldum binnen de lijnen te brengen. De Oranje-international had een kleine rol in het doelpunt dat tien minuten na de thee werd gemaakt. Wijnaldum speelde op de rechterflank de opkomende Trent-Alexander Arnold aan, die de combinatie aanging met Shaqiri en bij de tweede paal Diogo Jota vond. Laatstgenoemde kon voor open doel binnen tikken. Waar Mydtjylland in de openingswedstrijd in de Champions League met 0-4 onderuit ging tegen Atalanta, had het de zaken in verdedigend opzicht beter op orde op Anfield.

In de slotfase bracht Klopp Salah, Mané en Firmino nog binnen de lijnen. Lang hield Midtjylland stand, maar vlak voor tjid was het toch Salah die zijn doelpunte wist mee te prikken. In blesssuretijd bracht Fabinho Salah ten val in het strafschopgebied, met een strafschop als gevolg. Salah nam zelf plaats achter de bal en bepaalde de eindstand op 0-2. Met zes punten uit twee wedstrijden gaat Liverpool aan kop in Groep D. Volgende week dinsdag staat voor Liverpool het uitduel met Atalanta op het programma.