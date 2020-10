Ajax geeft na rust overwinning uit handen tegen Atalanta

Ajax is er niet in geslaagd om de tweede groepswedstrijd van de Champions League om te zetten in een overwinning. De Amsterdammers keken na de eerste helft nog tegen een comfortabele 0-2 voorsprong aan, door doelpunten van Dusan Tadic en Lassina Traoré. Al snel in de tweede helft verdween deze marge echter als sneeuw voor de zon nadat Dúvan Zapata twee keer trefzeker was geweest. In het laatste halfuur kwam er geen verandering meer in deze gelijke stand, waardoor Ajax nu met één punt uit twee wedstrijden de derde plaats bezet in Groep D van het miljardenbal. Een extra tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Antony, die in de blessuretijd het veld moest verlaten met een brancard na een charge van invaller Ruslan Malinovskyi.

Trainer Erik ten Hag bracht in het Gewiss Stadium een zeer aanvallende opstelling binnen de lijnen, met Tadic, David Neres, Antony én Traoré. Bij Atalanta ontbrak Marten de Roon met een liesblessure en zat Sam Lammers op de reservebank, maar stonden Robin Gosens en Hans Hateboer wél aan de aftrap. De Italianen wonnen het eerste Champions League-duel met FC Midtjylland met 0-4. De zege op de Denen zat voor Atalanta ingeklemd tussen twee verliespartijen, tegen Napoli (4-1) en Sampdoria (1-3). In de beginfase golfde het spel in Bergamo op en neer, wat resulteerde aan mogelijkheden voor beide ploegen.

Dušan Tadic zet Ajax op voorsprong vanaf de penaltystip.

Antony loste namens Ajax het eerste schot, waarna ook Tadic het doel van Atalanta-doelman Marco Sportiello tevergeefs onder vuur nam. De grootste Amsterdamse kans van de beginfase was voor Traoré, die zijn schot in zeer kansrijke positie hoog over zag gaan. Atalanta liet zich echter niet onbetuigd in de openingsfase en creëerde mogelijkheden via Aléjandro Gómez, Josip Ilicic en Dúvan Zapata. Scheidsrechter Damir Skomina moest in de beginfase de nodige gele kaarten uitdelen, want Traoré, Davy Klaassen, Ilicic en Noussair Mazraoui gingen op de bon.

Met exact een halfuur op de klok kreeg Ajax een buitenkans om de score te openen. Gosens probeerde een lange pass richting Traoré weg te werken, maar raakte daarbij de spits. Skomina legde de bal op de stip, nadat Traoré naar de grond was gegaan. Tadic bleef vanaf elf meter uiterst koel en stuurde Sportiello de verkeerde kant op. Nog voor rust kwam Ajax op een ruimere marge. Sportiello kon een voorzet van Neres niet klemmen, waardoor Traoré het leer voor zijn voeten kreeg. De spits, afgelopen zaterdag nog vijf keer trefzeker in het met 0-13 gewonnen uitduel met VVV-Venlo, werkte de bal met de onderkant van de voet over de lijn, waar Remo Freuler niet tijdig kon ingrijpen.

Lassina Traoré is ook in Italië trefzeker en brengt Ajax op een riante voorsprong

Ook de tweede helft begon met kansen over en weer. Aan de ene kant had Onana moeite met een vrije trap van Ilicic, terwijl aan de andere kant Perr Schuurs een imposante solo niet kon bekronen met een doelpunt. Al snel in de tweede helft bracht Atalanta echter de spanning terug in de wedstrijd. Een voorzet van Gómez bereikte het hoofd van Zapata, die Schuurs in de lucht aftroefde en Onana van dichtbij kansloos liet. Amper zes minuten later tekende Zapata ook direct voor de gelijkmaker. Mario Pasalic stuurde de Colombiaanse spits de diepte in, zag hem in een sprintduel afrekenen met Daley Blind en de bal kiezelhard in de linkerkruising vuren.

Met nog een minuut of twintig op de klok ontsnapte Ajax aan een achterstand. Pasalic dook vrij op in het strafschopgebied, maar stuitte van dichtbij op Onana. De rebound kon niet worden binnengewerkt door Gómez, waarna Pasalic in buitenspelpositie stond. In de minuten daarna pakte Ajax het initiatief over, wat uiteindelijk resulteerde in een goede mogelijkheid voor Antony. Diens inzet vanaf de rand van het strafschopgebied werd met de vingertoppen gekeerd door Sportiello. Ten Hag had inmiddels Quincy Promes als vervanger van Neres binnen de lijnen gebracht, terwijl Sean Klaiber eerder Mazraoui al had vervangen.

Ook diens collega Gian Piero Gasperini voerde de nodige wijzigingen door en bracht Luis Muriel en Malinovskyi in de ploeg voor Gómez en Ilicic. De absolute slotfase leverde over en weer de nodige mogelijkheden op, voor Antony aan de ene kant en Malinovskyi en Zapata aan de andere kant. Er kwam in de gelijke stand echter geen verandering meer, waardoor Ajax met één punt uit twee wedstrijden de derde plaats in de groep bezet. Volgende week dinsdag wacht voor de Amsterdammers een bezoek aan FC Midtjylland, dat nog puntloos is na duels met Atalanta en Liverpool. Een extra tegenvaller was het uitvallen van Antony in de absolute slotfase, die na een charge van Malinovskyi met een brancard het veld moest verlaten.