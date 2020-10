VVV bekert door ondanks blunder Delano van Crooij; Heerenveen juicht ook

SC Heerenveen en VVV-Venlo hebben zich dinsdagavond voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het team van Johnny Jansen was in het eigen stadion met 3-1 te sterk voor TOP Oss, mede door een doelpunt en een assist van Joey Veerman. VVV herstelde zich tegelijkertijd van de veelbesproken 0-13 nederlaag tegen Ajax. Het team van Hans de Koning kwam echter op achterstand door een flater van Delano van Crooij, maar in de tweede helft bogen de Venlonaren de achterstand om.

SC Heerenveen - TOP Oss 3-1

Het team van Jansen had slechts elf minuten nodig om aan de leiding te gaan. Een voorzet vanaf de rechterkant kwam bij Joey Veerman terecht. Met een geplaatst schot in de verre hoek zet hij de Friezen op voorsprong: 1-0. Na 29 minuten spelen kwamen de Ossenaren op 1-1. Dennis van der Heijden gaf de bal via een hakje terug naar het doel waar Joshua Sanches vrij stond en de bal via de paal binnenschoot.

TOP kon niet lang van de voorsprong genieten. Vier minuten later gaf Joey Veerman strak voor en kon Benjamin Nygren simpel binnen tikken: 2-1. Vijf minuten voor de pauze viel ook de 3-1: uit een hoekschop van Nygren kopte Rodney Kongolo via de onderkant van de lat raak. Het scorebord kwam in de tweede helft niet meer in beweging, maar de teams van Jansen en Klaas Wels hadden zeker kansen om te scoren.

Bo Geens weerhield Nygren en Mitchell van Bergen al vroeg in de tweede helft van scoren. Erwin Mulder reageerde goed op een inzet van Lars Hutten en tikte ook een hard schot van Mart Remans over het doel. Tussendoor mislukte een lob van Henk Veerman oog in oog met Geens.

Delano van Crooij, afgelopen zaterdag tegen AFC Ajax: 13 tegendoelpunten Delano van Crooij, vandaag tegen FC Den Bosch: ?????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 27 oktober 2020

VVV-Venlo - FC Den Bosch 4-2

De eerste, echte aanval van FC Den Bosch leverde in de 43ste minuut een goal op van Romano Postema, maar wél na een blunder van Delano van Crooij. De doelman, die zaterdag dertien keer werd gepasseerd tegen Ajax, liet de bal uit zijn handen glippen. VVV rechtte de rug in de laatste dertig minuten. Giorgios Giakoumakis scoorde na een voorzet van Zinédine Machach en Jafar Arias was twee minuten later ook trefzeker na een fout in de Bossche defensie: 1-1 en 2-1.

Achttien minuten voor het einde viel de beslissende derde treffer. Evert Linthorst werd in het strafschopgebied onderuit gehaald, waarna Giakoumakis de 3-1 vanaf de stip maakte. VVV leek zich door de 3-2 van Postema, tien minuten voor het einde, nog in de nesten te werken, maar na een fraaie kaats met Arias zette Tobias Pachonik de 4-2 op het scorebord.