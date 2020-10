FC Twente strandt reeds in eerste ronde van TOTO KNVB Beker

FC Twente is na de eerste ronde al klaar in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Het team van Ron Jans was woensdagavond niet opgewassen tegen De Graafschap: 1-3. Het is voor de Enschedese ploeg de tweede nederlaag op rij, daar zaterdag bij FC Utrecht (2-1) het eerste competitieverlies werd geleden. De bezoekers stonden na 34 minuten spelen al met 0-2 voor in De Grolsch Veste, hielden daarna stand en scoorden ook nog in de extra tijd.

FC Twente en De Graafschap hielden elkaar in het eerste kwartier in evenwicht, maar daarna liep het team van Mike Snoei uit. In de achttiende minuut verraste Mohamed Hamdaoui doelman Jeffrey de Lange met een inzet in de korte hoek: 0-1. Een defensieve fout stond aan de basis van de 0-2. Gijs Smal verspeelde de bal aan Julian Lelieveld, die het leer bij Joey Konings kreeg. De spits maakte zijn eerste treffer voor de Doetinchemmers.

Enkele minuten voor rust kreeg Jans een volgende domper te verwerken: Dario Dumic moest geblesseerd afhaken en liet zich vervangen door debutant Casper Staring. FC Twente maakte in de tweede helft een meer dreigende indruk en dat resulteerde bijvoorbeeld in een harde inzet van Danilo op de lat. Het bleek een voorbode van de aansluitingstreffer. Staring zette de aanval zelf op door in te schuiven en na het afgeven van de bal door te blijven lopen: 1-2.

Tot meer was FC Twente echter niet in staat. Rody de Boer redde goed op een mogelijkheid voor Vaclav Cerny en uiteindelijk scoorde De Graafschap in de extra tijd ook nog via Lelieveld.