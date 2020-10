Barcelona bevestigt: Josep Maria Bartomeu stapt op

Het bestuur van Barcelona onder leiding van voorzitter Josep Maria Bartomeu treedt af, zo bevestig de club dinsdagavond. Bartomeu houdt de eer aan zichzelf: de preses wil, mede door de gezondheidsrisico's, niet dat het referendum over zijn toekomst doorgang vindt op 1 en 2 november. In plaats van de uitslag af te wachten, stapt het bestuur uit eigen beweging op.

Eerder op de dinsdag kwamen nog geluiden naar buiten over de weigering van Bartomeu om af te treden. Hij hoopte het referendum uit te stellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar de Generalitat de Catalunya, de regering van de autonome regio waarbinnen Barcelona valt, ging daar niet in mee. Daardoor bestond het risico dat Bartomeu door de achterdeur zou moeten vertrekken als gevolg van het referendum onder de socios.

In maart volgen verkiezingen waarin de nieuwe president van Barcelona wordt gekozen. De verwachting is dat er in de tussentijd een interim-voorzitter wordt aangesteld. Eerder berichtten Spaanse media dat die opvolger waarschijnlijk uit de 'kringen' van Bartomeu zal komen. Hij zou voor continuïteit moeten zorgen tot aan de verkiezingen. Barcelona heeft een rumoerige periode achter de rug.

De afgelopen maanden kwam Bartomeu onder vuur te liggen bij de aanhang van Barcelona, mede omdat hij lijnrecht tegenover Lionel Messi stond tijdens diens pogingen om de club te verlaten. Vorige maand werd hij door de Catalaanse politie beschuldigd van corruptie: hij zou zelf hebben verdiend aan deals die hij namens de club heeft afgesloten.