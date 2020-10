Ajacied gewogen bij Ziggo: ‘Hij komt een keer op een hoger niveau te spelen’

Voor Ajax wacht dinsdagavond in de tweede groepswedstrijd van de Champions League een uitwedstrijd tegen Atalanta. De Italiaanse club treedt normaal gezien aan met zeer aanvallende vleugelverdedigers en Youri Mulder denkt dat de Amsterdammers daar gebruik van moeten maken. De oud-spits voorspelt bij Ziggo Sport dat Dusan Tadic een belangrijke rol moet spelen om de door hem aan de aftrap verwachte vleugelaanvallers David Neres en Antony te lanceren.

“De kracht van Atalanta is het opstomen en drukzetten van die hele ploeg. Met één pass kun je daar onderuit komen”, geeft Mulder te kennen. Presentator Jack van Gelder merkt op dat voorafgaand aan het eerste Champions League-duel van Ajax met Liverpool (0-1 nederlaag) ook werd gezegd dat ‘de ruimte achter de verdediging moest worden gezocht’. “Het grote probleem van dit Ajax vind ik dat er geen diepgaande spelers zijn”, voegt Van Gelder toe.

“De afgelopen weken heeft hij telkens met Tadic op de zijkanten gespeeld”, reageert Mulder. “Ik denk dat hij vandaag in het midden gaat spelen, hij gaat kiezen en moet die bal vasthouden. Net even dat momentje pakken, waardoor die anderen diep kunnen gaan. Ik verwacht dat Antony en Neres op de flanken zullen spelen, al zou Promes ook nog kunnen spelen. Promes is minder in vorm, laat die twee snelle jongens maar op de flanken spelen. Zij moeten de diepte zoeken vanaf de zijkant, daar waar de backs van Atalanta vaak weg zijn.”

Van Gelder wijst op Lassina Traoré, die in het met 0-13 gewonnen uitduel met VVV-Venlo vijf treffers voor zijn rekening nam. “Ja, hij was geweldig. Maar nee, hij is nog niet de topspits. Hij komt ook een keertje op een hoger niveau te spelen. Tegen Atalanta zal hij niet spelen, ik denk dat Tadic in de spits speelt en met anderen aan de zijkant gaat spelen”, stelt Mulder. Hij haalt twee momenten van Tadic aan in de wedstrijd tegen Liverpool, waarin hij oog in oog leek op te duiken met doelman Adrián.

“Deze moet je killen, in de hoeken. Een lobje... Dat gaat net fout”, zegt Mulder als een moment wordt getoond waarop Tadic Adrián verschalkt met een lobje, maar diens inzet van de lijn gehaald wordt door Fabinho. De analist toont tevens een moment waarop Tadic de bal mee lijkt te kunnen nemen richting het doel, maar uiteindelijk aan de zijkant van het strafschopgebied uitkomt. “Dit is geen actie van een spits, die focust op de aanname, legt ‘m goed en knalt op doel in de lange of korte hoek. Hier zit hij met andere dingen in zijn hoofd, een geleerde buitenspeler doet toch andere dingen.”