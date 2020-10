Kijk hier live naar Atalanta - Ajax in de Champions League

Ajax speelt dinsdag vanaf 21.00 uur uit tegen Atalanta zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Bekijk in de livestream hieronder de verrichtingen van de spelers van Erik ten Hag in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres.

Opstelling Atalanta: Sportiello; Hateboer, Tolói, Romero, Djimsiti, Gosens; Pasalic, Freuler; Ilicic, Papu Gómez; Zapata.