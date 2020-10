Dest treft vriend: ‘Toen ik tekende, zei hij: ’Ik zie je in de Champions League‘

Sergiño Dest ziet uit naar de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona van woensdagavond. De rechtsback kan in Turijn oog in oog staan met zijn landgenoot en collega-international Weston McKennie uit de Verenigde Staten. "Het is leuk om tegen hem te spelen. We zijn goede vrienden bij de nationale ploeg, dus we kijken er allebei naar uit", blikt Dest vooruit in een interview met ESPN.

"Ik heb het nog niet met hem over de wedstrijd gehad, maar toen ik bij Barcelona tekende, zei hij tegen me: 'Ik zie je in de Champions League'", lacht Dest, die een basisplek had in de laatste drie officiële wedstrijden van Barcelona. Na optredens vanaf de linkerflank in de wedstrijd tegen Getafe (1-0 nederlaag) en het Champions League-duel met Ferencváros (5-1 zege) begon hij zaterdag in het treffen met Real Madrid voor het eerst vanaf de rechterflank. Hoewel Barcelona met 1-3 verloor, is Dest blij met de ervaring van het spelen van el Clásico.

"Dit is waarom ik hiernaartoe ben gekomen", beaamt de van Ajax overgekomen vleugelverdediger. "Je wilt iedere wedstrijd spelen en je wilt tegen de beste clubs spelen, om erachter te komen hoe ver je bent als voetballer. Er is nog genoeg ruimte voor verbetering, maar ik ben op de goede weg. Ik houd ervan om deze wedstrijden te spelen." Dest kreeg tegen Real Madrid de voorkeur boven Sergi Roberto. De zomeraanwinst voelt het vertrouwen van Ronald Koeman en is blij met de samenwerking met de trainer.

"Koeman heeft mij het vertrouwen gegeven en nu is het aan mij", beseft hij. "Ik moet goede wedstrijden spelen en mezelf ontwikkelen. Hij heeft me de kans gegeven, maar het is aan mij om die aan te pakken. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen." In een belangrijk aspect van zijn spel heeft Dest zich naar zijn idee verbeterd. "Ik ben een verdediger, dus probeer ik me vooral te richten op het verdedigen. Als het mogelijk is, ga ik mee naar voren. Bij Ajax ging ik misschien iets te veel naar voren en vergat ik het verdedigen. Nu gebeurt dat niet meer. Ik kies mijn momenten om naar voren te gaan", legt hij uit.

Dest geeft aan dat hij steeds meer vertrouwen voelt bij zijn nieuwe club. Hij verwacht de komende weken nog beter te gaan voetballen. "Ik denk dat ik binnen een paar weken helemaal mezelf ben en alles kan geven. Dat doe ik natuurlijk nu ook al, maar dan zal ik me nog meer op mijn plek voelen", aldus de negentienjarige verdediger, die spreekt van een 'geweldige' eerste maand in het Camp Nou. "Mijn droom is uitgekomen: ik speel voor Barcelona. Soms kijk ik naar mijn ploeggenoten op het veld en denk ik: wauw, een paar jaar geleden keek ik naar jullie op tv en nu speel ik met de beste speler ter wereld", doelt hij op Lionel Messi. "Dat is fantastisch. Ik weet dat we el Clásico verloren hebben, maar voor mij begint het pas net."