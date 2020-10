Scheidsrechter én VAR geschorst na fouten tijdens AC Milan - AS Roma

Scheidsrechter Piero Giacomelli en videoscheidsrechter Luigi Nasca komen voorlopig niet in actie in Italië. Volgens Mediaset wordt het tweetal voor een maand geschorst naar aanleiding van controversiële beslissingen in de wedstrijd tussen AC Milan en AS Roma (3-3) van maandagavond. In dat duel kende de arbitrage aan beide ploegen een opvallende strafschop toe.

Scheidsrechtersbaas Nicola Rizzoli zal Giacomelli en Nasca de komende maand niet indelen voor een wedstrijd in de Serie A. Giacomelli wordt bestraft voor zijn verkeerde beslissingen en de videoscheidsrechter wordt bestraft omdat hij naliet de hoofdscheidsrechter te attenderen. Roma kreeg negentien minuten voor tijd een penalty die werd benut door Jordan Veretout; elf minuten voor tijd ontfermde ook Zlatan Ibrahimovic zich met succes over een strafschop.

De strafschopmomenten zijn te zien vanaf minuut 1:40 en minuut 2:05



De penalty van Roma kwam voort uit een duel tussen Ismaël Bennacer en Pedro. Volgens de arbitrage beging Bennacer een overtreding, maar daar leek geen sprake van: het leek juist Pedro die op de voet van Bennacer stond. Milan kreeg even later ook een discutabele strafschop, toen Hakan Çalhanoglu onderuit ging na licht contact met Gianluca Mancini. Ibrahimovic scoorde, maar zes minuten voor tijd voorkwam Marash Kumbulla een nederlaag voor Roma.

Op een ander punt zou scheidsrechtersbaas Rizzoli wel zijn steun uitspreken voor Giacomelli en Nasca. Het is volgens Rizzoli terecht dat Milan geen strafschop toegekend kreeg na een handsbal van Mancini, een kwartier voor tijd. Die handsbal was immers het resultaat van een lichte duw van Ibrahimovic. De gele kaart die Ibrahimovic daarvoor kreeg, wordt echter beoordeeld als een te zware straf.